10 يناير..الحُكم على مُتهمٍ بإنهاء حياة شخص لسرقته

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، قراراً بحجز محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته بالصف، وذك لجلسة 10 يناير المقبل للنطق بالحكم.

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صدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل شحات رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي عبدالعال، ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد السيد ووائل السيد.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف تُهمة إنهاء حياة المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح نارى "بندقية إلى" قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة واشتراك مع باقي المتهمين.

واشترك المُتهم مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين "بندقيتين اليتين" بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.

لكن لم يتمكن المتهمين من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتي قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لإدانته بالإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما قضت المحكمة بحبسه لمدة شهر وغرامة خمسين جنيه عما أسند إليه بإحراز أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وشمل الحُكم قراراً بمصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، عضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ أحمد شبكة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 20 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أسندت إليه إحرازه أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وشهد النقيب (مُجري التحريات) بأن تحرياته دلت على إتجار المُتهم في المواد المُخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة وانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 13 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر وسلاح أبيض.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عدد 13 قطعة من مادة سمراء اللون وزنت صافياً (16.85 جم) ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.