هجوم حاد على سيلينا جوميز إثر دعمها القضية الفلسطينية

شنت منظمة أمريكية إسرائيلية هجوماً لاذعاً على المطربة الشهيرة سيلينا جوميز ووصفتها "الجبانة" على خلفية دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.

تفاصيل الهجوم على سيلينا جوميز بسبب دعمها غزة

وشاركت نجمة البوب البالغة من العمر 31 عامًا رسالتها القصيرة الأسبوع الماضي حول الصراع المستمر قائلة "نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس" وأضافت "أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم". لكن المنشور لن يفعل ذلك.

سيلينا جوميز

كما شاركت أيضًا منشورًا على صفحة علامتها التجارية Rare Beauty يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت ميتشل بارد، من المنظمة اليهودية الأمريكية التعاونية الإسرائيلية، لموقع TMZ، إن المجموعة تشعر بخيبة أمل بسبب اختيارها الجانب الخاطئ في إشارة إلى الفلسطينيين.

ونشرت علامة جوميز التجارية Rare Beauty مربعًا كستنائيًا كتب عليه "الأزمة الإنسانية في غزة" مكتوبًا باللون الأبيض وتعليقًا طويلًا يدين مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وقالت الشركة: "لقد قُتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الغارات الجوية الإسرائيلية، وتم تهجير ملايين المدنيين وتركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة"، "وعدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال، مؤكدة يجب حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكملت الشركة "نحن ندين بشدة أي وجميع أشكال معاداة السامية والإسلاموفوبيا."

وقالت سفيرة اليونيسف سيلينا جوميز إنها حذفت حسابها على إنستجرام يوم الاثنين في منشور جاء فيه: "سأخذ استراحة من السوشيال وأحذف حسابي على إنستجرام"

كما شاركت سيلينا في وقت سابق من هذا الأسبوع بتوجيه رسالة إلى الرئيس بايدن تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة صادرة عن عدد من نجوم هوليوود.

وجاء في الرسالة، التي وقعتها أيضًا جيجي حديد وجنيفر لوبيز: "عزيزي الرئيس بايدن، نجتمع معًا كفنانين ومناصرين، ولكن الأهم من ذلك كبشر نشهد الخسائر المدمرة في الأرواح والأهوال التي تحدث في إسرائيل وفلسطين".

بعد أن قامت سيلينا بتعطيل التعليقات على منشوراتها الأحدث، عاد بعض متابعيها البالغ عددهم 430 مليونًا إلى مقطع الفيديو الخاص بها اعتبارًا من 4 أكتوبر للتعليق بأنه كان ينبغي عليها التحدث علنًا عن الحرب بسبب دورها كسفيرة لليونيسف.

وكتبت سيلينا بعد ذلك في منشور على Instagram Stories تم حذفه الآن: "أنا آخذ قسطًا من الراحة وأحذف حسابي على إنستجرام، أنا لا أؤيد أياً مما يجري».