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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

موسكو: مستعدون للمساعدة في إجلاء مواطني رابطة الدول المستقلة من غزة

روسيا
روسيا

أكد وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، اليوم الثلاثاء استعداد روسيا للمساعدة في إجلاء مواطني دول "رابطة الدول المستقلة" الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة.

 

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وقال كورينكوف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "لدينا معلومات تفيد بأن بعض مواطني الاتحاد السوفيتي السابق أرادوا عبور الحدود عند نقطة تفتيش رفح مع مواطنين روس. نحن لا نرفض أحدا. بالطبع، سوف نأخذهم ونعيدهم".

يُشار إلى أنه تم ترتيب عملية إجلاء المواطنين الروس المحاصرين في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية ودبلوماسيين. 

وعبرت المجموعة الأولى المكونة من 70 مواطنًا روسيًا الحدود عند نقطة تفتيش رفح إلى مصر في 12 نوفمبر الجاري. كما عبرت مجموعة مكونة من 169 مواطنًا روسيًا نقطة التفتيش خلال اليومين الماضيين.

وتعد رابطة الدول المستقلة أو اتحاد الدول المستقلة هي منظمة دولية أورو-آسيوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة ومقرها في مينسك، عاصمة بيلاروسيا. وتتألف من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وقرجيزستان.

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