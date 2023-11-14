وزير خارجية الأردن ونظيرته الكندية يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، هاتفيًا اليوم الثلاثاء تطورات الأوضاع في ⁧‫غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الذي تلقاه الصفدي تناول أيضًا الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان حماية المدنيين.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف الحرب على غزة والكارثة الإنسانية التي تسببها، مؤكدًا أن منع الغذاء والدواء والمواد الأساسية عن القطاع جريمة حرب وتجاوز لكل القيم الإنسانية، وعلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة.

وأضافت - في بيان صحفي مقتضب - أن غزة لا تزال بحاجة للمزيد من المساعدات خاصة الطبية، وأن المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، كما أن مستشفى القدس خرج عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن وسيلة الاتصال الوحيدة بالمستشفيات الآن باتت من خلال الصليب الأحمر الدولي.

متحدثة برنامج الأغذية العالمي: 130 مخبزًا توقف عن العمل تمامًا بسبب نقص الوقود في غزة

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة للغاية، مشيرة إلى أن هناك 130 مخبزًا توقف عن العمل تمامًا بسبب نقص الوقود.

وشددت عطيفة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل لإدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك نقصًا شديدًا في الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بقطاع غزة، لافتة إلى أن "هناك صرخات إنسانية كثيرة ويجب أن يضغط صُناع القرار على إسرائيل".

وتطرقت إلى أن هناك صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق، كما أننا لدينا طاقم من الموظفين يعمل في قطاع غزة ويواجه صعوبات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.