محافظ جنوب سيناء يفتتح مشغل للخياطة لدعم المرأة السيناوية بطور سيناء

فتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مشغل للخياطة بقرية الوادي التابع لمدينة طور سيناء، على هامش جولته التفقدية وافتتاحة لعدد من المشروعات بمدينة طور سيناء اليوم.

وأشار محافظ جنوب سيناء إنه جرى تطوير وتجهيز المشغل بكافة الأجهزة لتدريب السيدات على الخياطة، والمشغولات اليدوية، ليكون نواة لإقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة بهم، مما يسهم في زيادة دخل أسرهم الاقتصادي.

وأوضح المحافظ، أن مدينة طور سيناء يوجد بها مشغلين إحداهما بمنطقة توشكي ، والآخر بوادي الطور، ويضمان عددًا من ماكينات الخياطة، ويجري تدريب السيدات بهما على كيفية تشغيل هذه الماكينات وصيانتها، وتعليم طرق القص والخياطة بالباترون وغير الباترون، ومشغل لتعليم الخياطة.

وأشارت الدكتورة نهى الحسيني، مقرر المرأة بجنوب سيناء انه يتم صيانة ماكينات مشغل وادي الطور بشكل دوري، وفتحه على مدار العام لاستقبال السيدات، والتسوق اللازم لمنتجاتهم من خلال المعارض التي تقام على أرض المحافظة في كافة المحافل والمناسبات، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمتدربات، وتوفير المواد الخام اللازمة للتدريب.

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