البنك الأهلي يهزم أورنج بثلاثية وديا استعدادًا لسيراميكا كليوباترا

انتهت أحداث مباراة البنك الأهلي وأورنج وذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، خلال فترة التوقف الدولي.

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مباراة البنك الأهلي وأورنج



حيث شهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء بهدف اكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات وتطبيق بعض النواحي التكتيكية والخططية.



وكانت إدارة نادي البنك الأهلي أعلنت تعيين طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البنك الأهلي وذلك خلفًا للقبرصي بابافسيليو.

وقاد طارق مصطفى البنك الأهلي لتحقيق فوز كبير على نظيره فريق المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

يحتل فريق البنك الأهلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وحيدة والخسارة في 5 لقاءات.

