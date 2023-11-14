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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البنك الأهلي يهزم أورنج بثلاثية وديا استعدادًا لسيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي
البنك الأهلي

 انتهت أحداث مباراة البنك الأهلي وأورنج وذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، خلال فترة التوقف الدولي.

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 أحرز أهداف البنك الأهلي أمير مدحت، عماد فتحى، أدهم حامد.

مباراة البنك الأهلي وأورنج 


 حيث شهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء بهدف اكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات وتطبيق بعض النواحي التكتيكية والخططية.
 

 وكانت إدارة نادي البنك الأهلي أعلنت تعيين طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البنك الأهلي وذلك خلفًا للقبرصي بابافسيليو.

 وقاد طارق مصطفى البنك الأهلي لتحقيق فوز كبير على نظيره فريق المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. 

 يحتل فريق البنك الأهلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وحيدة والخسارة في 5 لقاءات.
 

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