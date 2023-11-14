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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

سلوي خطاب تكتب اسمها في قائمة "صدفة"

سلوى خطاب
سلوى خطاب

انضمت النجمة الكبيرة سلوى خطاب، لقائمة فريق مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، والذي من المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لـ2024.

 المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ومكون من 30 حلقة، ويشارك البطولة مع النجمة ريهام حجاج النجم عصام السقا خالد الصاوي ورحاب الجمل، وجاري الترشيحات والتعاقدات مع باقي فريق المسلسل.

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سلوى خطاب

ويذكر أن شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2023،في أكثر من عمل الأول مسلسل "وعود سخية" مع النجمة حنان مطاوع، تدور أحداثه، تتعرض سخية للظلم والقهر واتهامات كثيرة، هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلي شخصية انتقامية من كل من تآمر عليها.

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، محمد الصاوي، نبيل نور الدين، مروة أنور، صفاء الطوخي، العمل من تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد حسن.

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سلوى خطاب

كما شاركت مع النجمة دينا سميرغانم،" جت سليمة " تتلخص قصة المسلسل في إطار كوميدى ، تدور الأحداث حول فتاة تبدأ بقراءة كتابا قديما وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة.

المسلسل من بطولة دينا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر، سلوي خطاب، خالد الصاوي، سامي مغاوري، من تأليف كريم يوسف، إخراج إسلام خيري.

 

وشاركت أيضا في مسلسل رمضان كريم 2 من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، صبري فواز، محمد لطفي، أحمد صيام، نجلاء بدر، نهى صالح، كريم الأبنودي، رانيا فتح الله، كريم عفيفي، شريف حسني، ويزو، برلنتي فؤاد، إنعام سالوسة، نوليا مصطفى، سلوى محمد علي.

 

سلوى خطاب تنضم لفريق عمل مسلسل «صدفة» بطولة ريهام حجاج - الأسبوع
سلوى خطاب

 

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