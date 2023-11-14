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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

صبا مبارك مديرة مكتبة في "220 يوم"

النجمة الأردنية صبا
النجمة الأردنية صبا مبارك

 تستعد النجمة الأردنية صبا مبارك لتصوير مسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم "220 يوم" ومن المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، العمل يكون في إطار رومانسي اجتماعي.

وتجسد النجمة صبا مبارك في المسلسل دور مديرة مكتبة خلال الأحداث وتتقبل مع النجم كريم فهمي ويحدث بينهم قصة حب.

إذ يجسد النجم كريم فهمي شخصية روائي، المسلسل مكون من 30 حلقة، العمل من تأليف محمود زهران ، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح. 

صور| صبا مبارك في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: "صبا القلب" | مصراوى
النجمة الأردنية صبا مبارك

وفي سياق آخر، تنتظر النجمة الأردنية صبا مبارك خلال الفترة المقبلة عرض مسلسل بين السطور، العمل من تأليف مريم نعوم ، وإخراج وائل فراج ،ويشارك في البطولة كل من النجم أحمد فهمي ، محمد علاء ، ناردين فرج ،وعلي الطيب.

ومن المعروف أن شاركت النجمة صبا مبارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل ليلة السقوط، وشارك في البطولة كل من باسم ياخور، كنده حنا ، ميلاد يوسف، ذو الفقار خضر آخرين ، المسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمي

 

Saba Mubarak
النجمة الأردنية صبا مبارك

أما عن النجم كريم فهمي فظهر في مسلسل الكتيبة 101، كضيف شرف في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2023العمل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة ومن بطولة عمرو يوسف آسر ياسين، وكوكبة كبيرة من النجوم الشباب.

 كما شارك أيضا كضيف شرف في مسلسل سره الباتع، مع شقيقه النجم أحمد فهمي ، وأحمد السعدني ، وإخراج خالد يوسف.

ويستعد في الوقت الجاري أن يصور فيلم "دماغ ألماظ" مع شقيقه أحمد فهمي ،من إنتاج أحمد السبكي .

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النجمة الأردنية صبا مبارك

 

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