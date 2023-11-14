صبا مبارك مديرة مكتبة في "220 يوم"

تستعد النجمة الأردنية صبا مبارك لتصوير مسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم "220 يوم" ومن المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، العمل يكون في إطار رومانسي اجتماعي.

وتجسد النجمة صبا مبارك في المسلسل دور مديرة مكتبة خلال الأحداث وتتقبل مع النجم كريم فهمي ويحدث بينهم قصة حب.

إذ يجسد النجم كريم فهمي شخصية روائي، المسلسل مكون من 30 حلقة، العمل من تأليف محمود زهران ، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح.

النجمة الأردنية صبا مبارك

وفي سياق آخر، تنتظر النجمة الأردنية صبا مبارك خلال الفترة المقبلة عرض مسلسل بين السطور، العمل من تأليف مريم نعوم ، وإخراج وائل فراج ،ويشارك في البطولة كل من النجم أحمد فهمي ، محمد علاء ، ناردين فرج ،وعلي الطيب.

ومن المعروف أن شاركت النجمة صبا مبارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل ليلة السقوط، وشارك في البطولة كل من باسم ياخور، كنده حنا ، ميلاد يوسف، ذو الفقار خضر آخرين ، المسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمي

النجمة الأردنية صبا مبارك

أما عن النجم كريم فهمي فظهر في مسلسل الكتيبة 101، كضيف شرف في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2023العمل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة ومن بطولة عمرو يوسف آسر ياسين، وكوكبة كبيرة من النجوم الشباب.

كما شارك أيضا كضيف شرف في مسلسل سره الباتع، مع شقيقه النجم أحمد فهمي ، وأحمد السعدني ، وإخراج خالد يوسف.

ويستعد في الوقت الجاري أن يصور فيلم "دماغ ألماظ" مع شقيقه أحمد فهمي ،من إنتاج أحمد السبكي .