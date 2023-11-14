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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لم يرحموا الأموات.. تدمير نصب تذكاري للرئيس الراحل ياسر عرفات

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

عرضت “العربية”، عبر “يوتيوب”، مجموعة من الفيديوهات التي ترصد تحك جرافات تابعة لجيش الاحتلال لإزالة نصبا تذكاريا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ياسر عرفات

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ارتفاع حاد بمؤشر غلاء المعيشة في فلسطين أكتوبر الماضي

أفادت قناة “القاهرة الاخبارية”، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن جرافات تابعة لجيش الاحتلال أزالت نصبا تذكاريا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمخيم طولكرم بالضفة الغربية.

المناصب التى تقلدها ياسر عرفات

تقلد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 1969 وحتى 2004، ويعتبر الشخص الثالث الذي يتولى هذا المنصب منذ تأسيسها عام 1964، وهو القائد العام لحركة فتح أكبر الحركات داخل المنظمة التي أسسها مع رفاقه في عام 1959.

 

ياسر عرفات

 

منذ بدايته عارض ياسر عرفات الوجود الإسرائيلي في فلسطين، لكنه عاد وقبِل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 في أعقاب هزيمة يونيو 1967، وموافقة منظمة التحرير الفلسطينية على قرار حل الدولتين والدخول في مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية.

التاريخ السياسي للراحل ياسر عرفات

كرس ياسر عرفات معظم حياته لقيادة النضال الوطني الفلسطيني مطالبًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حتى شرع بجانب منظمة التحرير الفلسطينية في سلسلة من المفاوضات مع إسرائيل لإنهاء عقود من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من بين تلك المفاوضات مؤتمر مدريد 1991، واتفاقية أوسلو.

 

وفاة ياسر عرفات

 

ترأس ياسر عرفات السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1996 بعد انتخابه، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994، وحصل عليها في ذلك الوقت كلا من وإسحاق رابين، وشمعون بيريز بسبب مفاوضات أوسلو.

وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 

بعد سنتين من حصار الجيش الإسرائيلي للرئيس ياسر عرفات داخل مقره في رام الله، حتى تعرض للمرض بنهاية عام 2004، ودخل على إثرها في غيبوبة، حتى توفي في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي العسكري بباريس عن عمر جاوز 75 عاما.

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