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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًا.. نابولي يتعاقد مع ماتزاري

ماتزاري
ماتزاري

أعلن نابولي رسميًا عن التعاقد مع المدرب الإيطالي والتر ماتزاري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، والذي رحل بسبب سوء النتائج.

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وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات قوية مع المدرب الإيطالي لتولي الفريق الأبيض، لكن المفاوضات لم تكتمل خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن ماتزاري سيخلف رودي جارسيا، والذي تمت إقالته بعد النتائج السلبية في بطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ونجح نابولي تحت قيادة سباليتي خلال الموسم الماضي في تحقيق لقب الكالتشيو، بعد المستويات المميزة والكبيرة التي قدمها الفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي، لكن الأخير رفض الاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الجنوبي.

وقرر سباليتي الرحيل عن نابولي، لتقرر إدارة النادي التعاقد مع رودي جارسيا، والذي كان قد رحل عن تدريب النصر السعودي.

الجدير بالذكر أن ماتزاري يتولى تدريب نابولي للولاية الثانية له، بعدما نجح في تولي تدريب الفريق الإيطالي في الفترة من 2009 وحتى 2013، والتي كانت أكثر مدة يتولى فيها نادي خلال مسيرته التدريبية.

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