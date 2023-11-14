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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأرجنتيني كريسبو مديرًا فنيًا للعين الإماراتي

كريسبو
كريسبو

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم الثلاثاء ، التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأرجنتيني كريسبو لتولي المهمة الفني للنادي الإماراتي ، مشيرًا إلى وصوله يوم الاثنين المقبل إلى الإمارات لتوقيع عقده رسميًا.
 

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غرامه 100 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونه


ونشر النادي الإمارات مقطعًا مصورًا للاعب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي مستعرضًا مسيرة اللاعب الدولي السابق.
وقال النادي عن تعاقده مع المدرب: “هرنان كريسبو تألق كنجم عالمي وفرض شخصيته كمدرب استثنائي. مكانته العالمية وطموحاته الاستثنائية تنسجم مع زعيم كرة القدم الآسيوية”.
يذكر أن المدرب الأرجنتين صاحب الـ 48 عام ، قد رحل عن الدحيل الإماراتي في أكتوبر الماضي بفسخ تعاقده بالتراضي غقب عدد من النتائج السلبية تحت قيادته.

رحيل أفريد شرودر ..

ومن المقرر أن يتولى كريسبو ، المهمة الفنية للفريق الإماراتي ، خلفًا للمدرب الهولندي ألفريد شرودر الذي رحل عن العين الأسبوع الماضي بعد مرورفترة  قصيرة على توليه المهمة الفنية للعين الإماراتي.

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