الأرجنتيني كريسبو مديرًا فنيًا للعين الإماراتي

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم الثلاثاء ، التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأرجنتيني كريسبو لتولي المهمة الفني للنادي الإماراتي ، مشيرًا إلى وصوله يوم الاثنين المقبل إلى الإمارات لتوقيع عقده رسميًا.





ونشر النادي الإمارات مقطعًا مصورًا للاعب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي مستعرضًا مسيرة اللاعب الدولي السابق.

وقال النادي عن تعاقده مع المدرب: “هرنان كريسبو تألق كنجم عالمي وفرض شخصيته كمدرب استثنائي. مكانته العالمية وطموحاته الاستثنائية تنسجم مع زعيم كرة القدم الآسيوية”.

يذكر أن المدرب الأرجنتين صاحب الـ 48 عام ، قد رحل عن الدحيل الإماراتي في أكتوبر الماضي بفسخ تعاقده بالتراضي غقب عدد من النتائج السلبية تحت قيادته.

رحيل أفريد شرودر ..

ومن المقرر أن يتولى كريسبو ، المهمة الفنية للفريق الإماراتي ، خلفًا للمدرب الهولندي ألفريد شرودر الذي رحل عن العين الأسبوع الماضي بعد مرورفترة قصيرة على توليه المهمة الفنية للعين الإماراتي.