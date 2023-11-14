اليوم العالمي للسكري.. أمراض كارثية يسببها مرض السكري

في حالة إهماله

اليوم العالمي للسكري.. حدد الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية يوم ١٤ نوفمبر والذي يوافق اليوم ليكون اليوم العالمي للسكري من أجل رفع الوعي بهذا المرض الذي يزداد بشكل كبير ويعد إهماله كارثة صحية لمن يعاني منه.

ووفق لما نقلته منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني، فقد يُركِّز اليوم العالمي للسكري هذا العام (2023) على إتاحة الرعاية لمرضى السكري، والوقاية من النمط الثاني منه والمضاعفات الوخيمة المرتبطة بالسكري.

الإهمال في مرض السكري يسبب تلف في القلب

وكشفت المنظمة أن مرض السكري يسبب مجموعة من الانتكاسات الصحية الخطيرة، في حال لم يُتَحَكَّم فيه، منها:

تلف خطير في القلب، والأوعية الدموية، والعينين.

العمى

الفشل الكلوي

النوبات القلبية

السكتة الدماغية

بتر الأطراف السفلية

وفي عام 2019، انضم السكري إلى قائمة أكثر 10 أسباب للوفاة على مستوى العالم.

طرق الوقاية من النمط الثاني من السكري

نصائح للحد من الإصابة بالسكري

ونشرت المنظمة عدة إرشادات على الفرد الالتزام بها للحد من خطر الإصابة من السكري، الوقاية من الإصابة بالنمط الثاني من السكري أو تأخير ظهوره ومنها:

إتباع نظام غذائي صحي

الالتزام بالنشاط البدني

الحفاظ على وزن صحي للجسم.

تجنب تعاطي التبغ.

وشددت المنظمة على ضرورة الإتاحة المنصفة للرعاية والأدوية والتكنولوجيات الأساسية، ويشمل ذلك زيادة الوعي بالطرق التي يمكن أن يتبعها المصابون بالسكري ليقللوا إلى أدنى حد من خطر حدوث مضاعفات.

أعراض مرض السكري

يذكر أن هناك بعض الأعراض التي إذا ظهرت عليك فلابد من زيارة الطبيب سريعا ومنها: