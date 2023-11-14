مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 67.35 نقطة ليقفل عند مستوى 10857.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 263 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : التطويرية الغذائية، والبابطين، ومجموعة تداول، وباتك، ورتال الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأصيل، والباحة، والزامل للصناعة، ودور، والعمران الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و10.00% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : رتال، والأصيل، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات رتال، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وأديس الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 268.54 نقطة ليقفل عند مستوى 22796.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشر الأسهم القطرية ينخفض بنسبة 0.18 %

الأسهم القطرية

انخفض مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.18 %، بواقع 18.40 نقطة، ليصل إلى مستوى 10016.65 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم، فى الأسهم القطرية تداول نحو 259 مليوناً و700 ألف و983 سهماً، بقيمة 638 مليوناً و244 ألفاً و888.035 ريالاً قطرياً، نتيجة تنفيذ 20611 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

مؤشر الأسهم البحرينية العام يغلق على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1,938.79 نقطة ، بارتفاع بلغ 4.72 نقاط عن معدل الإقفال السابق، فيما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي تعملاته عند مستوى 739.22 نقطة، بارتفاع بلغ 4.38 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية ثلاثة ملايين و428 ألفاً و230 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليون و223 ألفًا و958 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 112 صفقة.