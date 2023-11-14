الأسهم اليابانية :"نيكاي" يغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن أرباح الشركات

أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعاً خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط تفاؤل بأن تواصل الشركات المحلية إعلان توقعات قوية في ظل بقاء الين قرب أدنى مستوى في ثلاثة عقود مقابل الدولار.

الأسهم اليابانية

وصعد نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.34% ليغلق عند 32695.93 نقطة، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.37% إلى 2345.29 نقطة.

وقال المدير العام في قسم الأبحاث بشركة "تاتشيبانا" للأوراق المالية، شيجيتوشي كامادا: "لقد تجاوز موسم أرباح الشركات اليابانية ذروته وأكد المستثمرون أن العديد من الشركات رفعت توقعاتها".

وأضاف "ومع بقاء سعر الين قريباً من 152 يناً لكل دولار، فإن هناك توقعات بأن تعزز الشركات اليابانية توقعات أرباحها بشكل أكبر".

وعادة ما يصب تراجع سعر الين في صالح المصدرين، لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تجنيها الشركات من الخارج لدى تحويلها إلى اليابان واحتسابها بالين.

وقفز سهم مجموعة ميزوهو المالية فى أسواق الأسهم اليابانية 3.01% بعد تعديل توقعات أرباحها للعام بأكمله بسبب ضعف الين والتوقعات الأكثر تفاؤلا للاقتصاد.

وصعد المؤشر الفرعي لقطاع المصارف فى أسواق الأسهم اليابانية 1.77%، مدعوما أيضا بارتفاع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 2.47% وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.25%.

كما يترقب المستثمرون بيانات مهمة للتضخم يمكن أن توفر مؤشرا حول المدة التي سيبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة.

ارتفاع طفيف فى الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة أسهم السيارات والموارد الأساسية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تقدم صورة أوضح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.1% بعد صعود واسع النطاق في الجلسة السابقة.

وبجانب بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش (8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثالث في منطقة اليورو .

وارتفعت أسهم قطاع السيارات فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.8%، في حين قفزت أسهم الموارد الأساسية 1% بقيادة سهم شركة جلينكور الذي زاد 3.4%.

ووافقت الشركة على شراء حصة 77% في شركة التعدين الكندية تيك ريسورسز التابعة لشركة تيك ريسورسز ليمتد لإنتاج الفحم المستخدم في صناعة الفولاذ مقابل 6.93 مليار دولار نقدا.

وتصدرت شركة دليفري هيرو الألمانية التي تبيع الوجبات الجاهزة عبر الإنترنت المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية بقفزة 6% بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله بشكل طفيف.