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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غرامه 100 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونه

فريق الأهلي
فريق الأهلي

كشف الاعلامي محمد شبانه عن اتخاذ خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قرارا بخصم 100 الف جنيه من كل لاعب الفريق بعد التعادل مع الجونه في المباراة الأخيره بالدوري.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن القرار جاء بعد التراجع الفني الكبير للاعبين خلال المباريات الأخيرة وهو ما يتطلب فرض حاله من النظام على اللاعبين وتطبيق اللائحة بشكل قوي خلال الفترة المقبله لعوده التركيز من جديد وهو ما تم التنسيق مع كولر المدير الفني للفريق.

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الأهلي يبحث عن مهاجم في اندونيسيا

كشف الإعلامي محمد شبانة عن بحث النادي الأهلي حاليا عن مهاجم أجنبي جديد تحت السن للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة الكرة تبحث حاليا ارسال كشافين الى اندونيسيا لمتابعه كأس العالم للشباب تحت 17 سنه لاختيار افضل العناصر الهجوميه للتعاقد معها.

وفجر شبانه مفاجأه بأنه وبالرغم من بحث الأهلي عن مهاجم الى أن كولر المدير الفني للفريق يرفض تماما الحديث عن التعاقد مع مهاجم جديد متمسكا ببقاء الفرنسي موديست حتى نهايه الموسم مؤكدا اقتناعه التام بمستواه.

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