الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نابولي يخطف مدرب الزمالك المحتمل

نابولي
نابولي

 يستعد نابولي الإيطالي للإعلان عن مدربه الجديد والتر ماتزاري، بعد رحيل المدير الفني الفرنسي، رود جارسيا، بسبب سوء النتائج خلال الموسم الحالي.

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 وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن ماتزاري وقع على عقود تدريب نابولي خلال الساعات القليلة الماضية ويتبقى الإعلان الرسمي عن تولي المدرب الإيطالي تدريبه للفريق الجنوبي.

 ويعد ماتزاري أحد المدربين الذين كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات قوية معه، حيث أكدت تقارير صحفية أن المدرب الإيطالي أبدى موافقة مبدئية على تولي تدريب الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي.

ماتزاري

 ومن المقرر أن يعود ماتزاري لنابولي مرة أخرى، حيث قاد الفريق من قبل في الفترة من 2009 وحتى 2013، حيث نجح في التتويج معهم ببطولة كأس السوبر الإيطالي في موسم 2011/2012.

 وكانت فترة تدريب ماتزاري مع نابولي الأنجح خلال مسيرته التدريبية، حيث حقق انتصارات كثيرة، بجانب اكتشاف العديد من النجوم، ومنهم؛ ماريك هامشيك وإزيجيل لافيتزي وإيدينسون كافاني ولورينزو إنسينيه وكاميلو زونيجا وبابلو أرميرو.

 جدير بالذكر أن نابولي أعلن إقالة رودي جارسيا من تدريب الفريق الجنوبي، بعدما تراجعت نتائج الفريق تحت قيادته خلال بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي.

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