مصيلحي : بيع مابولولو لن يقل عن 3 ملايين دولار

تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن مصير مهاجمه الأنجولي مابولولو ، موضحًا أنه لن يتم بيعه لفريق داخل مصر.





وقال مصيلحي خلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة، أن مابولولو يمثل أهمية كبرى للاتحاد السكندري الآن ويعد المهاجم الأبرز داخل مصر ، مشددًا على أن بيعه سيتم خارج مصر.

وأضاف ، مابولولو لن يتم بيعه خارجيًا بقيمة مالية أقل من 3 ملايين دولار.

يأتي ذلك في التوقيت الذي ترددت خلال الأيام الماضية عن رغبة الأهلي الجادة في التعاقد مع مابولولو من الاتحاد لدعم هجوم الفريق، بعد عدم تقديم صفقة موديست للمستوى المنتظر حتى الآن.

التمسك باللاعب ..

كان محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، قد كشف أيضَا عن موقف الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الفريق الأخضر، من الانتقال اللعب للأهلي أو الزمالك، خلال فترة يناير المقبل.

وعبّر عضو إدارة النادي السكندري عن تمسك الفريق والقيادة الفنية باللاعب قائلاً: "لا نية لبيع مابولولو للأهلي أو الزمالك أو في مصر بشكل عام، مابولولو أبلغنا أنه لن يمثل في مصر أي فريق إلا للاتحاد السكندري".

وواصل: "مابولولو سعيد للغاية داخل الاتحاد السكندري كما أنه يحظى بحب الجماهير، خاصة أنه مهاجم مميز ويتمكن من التسجيل من ربع فرصة.