الين يقترب من أدنى مستوى في 3 عقود مقابل الدولار

ظل الين الياباني المنهك عالقًا قرب أدنى مستوى في ثلاثة عقود مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، ويكابد من أجل توقف خسائره مع استمرار تعارض السياسة النقدية شديدة التيسير لبنك اليابان مع توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول في أماكن أخرى.

العملة اليابانية

وسجلت العملة اليابانية أدنى مستوى منذ 15 عامًا أمام اليورو عند 162.38 ين لليورو في بداية التعاملات الآسيوية، كما تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبًا أمام الجنيه الإسترليني عند 186.25 ين للجنيه.

ومقابل الدولار، سجل الين في أحدث التعاملات 151.70 للدولار ليبقى بالقرب من أدنى مستوى في عام عند 151.92 الذي سجله أمس الإثنين، ومن شأن تسجيل أي انخفاض عن أدنى مستوى للين العام الماضي عند 151.94 للدولار أن يسجل مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا في 33 عامًا.

وتدخلت السلطات اليابانية في سبتمبر من العام الماضي في سوق العملة لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد أن أدى قرار بنك اليابان بالاحتفاظ بسياسته النقدية شديدة التساهل إلى انخفاض الين إلى 145 للدولار.

وتدخلت مرة أخرى في أكتوبر 2022 بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى في 32 عامًا عند 151.94 للدولار.

بيانات التضخم الأمريكية:

الدولار

وخارج آسيا يترقب المتعاملون أيضًا بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، والتي ستوفر مزيدًا من الوضوح حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيحتاج إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.

وعارض رئيس البنك، جيروم باول، وفريقه المعني بصنع السياسات النقدية في الأيام الماضية توقعات السوق بأن المركزي الأمريكي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة القاسية بعد أن أبقى أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية الأخير.

وأبقت هذه التعليقات على قوة الدولار، وتراجع الدولار النيوزيلاندي إلى أدنى مستوى أمام العملة الأمريكية في أكثر من أسبوع عند 0.5866 للدولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.17% إلى 0.5867 دولار.

كما تراجع الإسترليني 0.03% إلى مستوى 1.2274 مقابل الدولار وهبط اليورو 0.03% كذلك ليتداول عند 1.0695 مقابل الدولار دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.07% إلى 105.70. وتراجع الدولار الأسترالي 0.15 بالمئة إلى 0.6367 مقابل الدولار دولار.