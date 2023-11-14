الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-11-2023، مع إحجام المستثمرين عن الشراء قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي يمكن أن تقدم صورة أوضح بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيواصل رفع أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1945.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 0733 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الاثنين. كما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 1949.50 دولار.

ويترقب المتعاملون في أنحاء العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها غدا الأربعاء. ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1 بالمئة في أكتوبر، من زيادة 0.4 بالمئة في سبتمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. ولكن من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي عند 0.3 بالمئة دون تغيير عن سبتمبر.

وعلى الرغم من أن الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم، يزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.3 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 869.20 دولار والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 983.89 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2625 جنيها.

عيار 18 يسجل 2250 جنيها.

عيار 24 يسجل 3000 جنيه.

الجنيه الذهب 21000 جنيه.

سوق الذهب العالمي

تنتظر أسواق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بيانات التضخم الرئيسية والتي من شأنها أن تظهر التحديث الأخير في وضع التضخم في ظل محاربة الفيدرالي للتضخم المستمرة حتى الآن والتي تضع ضغط سلبي مستمر على أسعار الذهب.

المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%.