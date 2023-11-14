محمد عبدالشافي يشارك في تدريبات الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

وشارك محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفارس الأبيض، في تدريبات الفريق التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمواجهة الفريق الليبى المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال اليومين الماضيين لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، في ظل الإجهاد العضلي الذي عانى منه، وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالاطمئنان على عبدالشافي والتأكد من جاهزيته التامة من الناحية الطبية.

وأدى محمد عبدالشافي الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة بشكل كامل لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.