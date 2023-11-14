بيلينجهام يعود لـ معسكر ريال مدريد

عاد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، للفريق الملكي، قادمًا من معسكر منتخب إنجلترا، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن بيلينجهام يعاني من إصابة في الكتف مما جعل الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي يطالب بعدم إنضمامه للمعسكر، بعدما عاني اللاعب من هذه الأصابة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن بيلينجهام غادر معسكر منتخب بلاده، حيث عاد لريال مدريد لإستكمال مرحلة العلاج.

جاءت إصابة الدولي الإنجليزي خلال مواجهة الريال أمام فالنسيا، ليغيب اللاعب لفترة تتراوح من أسبوعين لثلاث أسابيع.

وكان بيلينجهام التحق بمعسكر المنتخب الإنجليزي، لكن الجهاز الطبي أجروا للاعب فحوصات أثبتت إصابته، مما جعله يعود للريال مرة أخري.

وتأتي إنجلترا في المركز الأول بترتيب المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024، بينما تحل أوكرانيا في المركز الثاني بـ 13 نقطة.