الأردن: إسرائيل جعلت من المدنيين أهدافًا وخلقت واقعًا بائسًا

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن إسرائيل جعلت من المدنيين أهدافًا وخلقت واقعًا بائسًا ينعكس في العدد الهائل من الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة.

وقال الصفدي - في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء - : "الجميع في العالم يدرك الآلام التي لحقت بالمدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر، لكن هل هذا يبرر إلحاق 10 أضعاف هذا الألم بالمدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال وشيوخ وغيرهم؟".

وأضاف أنه مهما كانت الادعاءات الإسرائيلية، فإنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر موت الناس لمجرد عدم وجود دواء لعلاجهم.

وأشار إلى أن قتل 11 ألف فلسطيني على يد الجنود الإسرائيليين وحوالي 67% منهم نساء وأطفال. حُرم 2.3 مليون شخص في غزة من حقهم الأساسي في الغذاء والدواء والمياه والكهرباء.

وكشف الصفدي أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي سيبدأن بإعداد ملفات لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية.

وقال الصفدي: "لا لقوة حفظ السلام العربية في غزة، مؤكدًا أنه يتمثل النهج الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وفي سياق متصل أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس اليوم الثلاثاء أن نقل المرضى من مستشفى الشفاء، أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، أصبح "مهمة مستحيلة".

وقالت هاريس - في تصريحات للصحفيين من مقر المنظمة بجنيف أوردتها قناة (فرنسا 24) الإخبارية - إن "السبب وراء تصريحنا بأنه لا يمكن إجلاء الأشخاص أولا... لأن الأشخاص في المستشفيات ضعفاء ومرضى للغاية لذا نقلهم هو مهمة مستحيلة."

وأضافت المتحدثة أن ذلك سيكون بمثابة أن "نطلب من الأطباء والممرضين نقل أشخاص وهم يعملون أن ذلك سيقتلهم."

وتساءلت هاريس عن السبب وراء نقلهم من الأساس، موضحة أن المستشفيات لا يجب أن تتعرض للهجوم، "فالمستشفيات هي ملاذ آمن" وهذا ما تم الاتفاق عليه بموجب القانون الإنساني الدولي.

يشار إلى أن الطاقم الطبي والمرضي يعانون من تدهور الأوضاع داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب نقص الإمدادات والكهرباء والماء، وذلك مع وصول القوات الإسرائيلية إلى واحدة على الأقل من بوابات أكبر مستشفى في غزة، حيث تقول إسرائيل إن حماس تخفي مركزاً رئيسياً للعمليات، وهو ما تنفيه حماس.

ودفُنت جثامين 170 شهيدا بمقبرة جماعية، اليوم الثلاثاء، في ساحة مجمع "الشفاء" الطبي بمدينة غزة، لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات.

وأفادت مصادر طبية بأن مواطنين وطواقم طبية وإدارية تطوعوا لحفر قبر جماعي في ساحة المجمع، وتمكنوا من دفن 170 من جثامين الشهداء، الذين ارتقوا خلال حصار قوات الاحتلال وقصفها لمجمع الشفاء ومحيطه على مدار أربعة أيام.