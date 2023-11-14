الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان غزة للإبلاغ عن عناصر حماس

دعا الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان قطاع غزة المحاصر للإبلاغ عن عناصر حركة حماس، وترك رقم هاتف للتواصل عليه، وذلك في اليوم الـ35 للحرب.

وجدد الجيش دعوته لسكان شمالي القطاع للنزوح جنوبا، عبر ما قال إنه "ممر آمن" على محور صلاح الدين الرئيسي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، موجها حديثه لسكان غزة، إن "الممر الآمن مفتوح بين التاسعة صباحا والرابعة عصرا لأغراض إنسانية".

وطالب سكان شمال القطاع بالتوجه إلى الجنوب، أسوة بما فعله مئات الآلاف من الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية.

وفي ذات الرسالة قال: "يا سكان غزة لا تستسلموا لحماس التي فقدت سيطرتها على منطقة شمال قطاع غزة، وتحاول بذل كل ما تستطيع لمنعكم من الانتقال جنوبا وحماية أنفسكم".

وتابع: "إذا اعترض طريقكم من قبل عناصر حماس تواصلوا معنا عبر الرسائل النصية"، وترك رقم هاتف في رسالته.

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