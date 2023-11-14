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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علاء نبيل يحذر لاعبي منتخب مصر من "الاستهتار" في لمباراتي جيبوتي وسيراليون

علاء نبيل
علاء نبيل

أكد علاء نبيل نجم كرة القدم المصرية السابق ومدرب عام المنتخب الأسبق أن على فيتوريا التأكيد على اللاعبين أن مباراة الفراعنة أمام منتخبات جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر لهم 16و19 نوفمبر الجاري.

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وقال علاء نبيل فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر لازم يحترم كل من جيبوتي وسيراليون، من أجل التأهل لكأس العالم بجانب احترام جميع الفرق فى المجموعة التى معنا، لابد من عدم الاستهتار من جانب اللاعبين ولازم نخاف من الفرق العشوائية.

وأضاف:" على فيتوريا عقد جلسات مع اللاعين من أجل أن يفرض منتخب مصر سيطرته على جميع مجريات المباراة، ولابد أن نحذر اللاعبين من أداء جيبوتي خوفًا من أى مفاجأت من منتخبات ضعيفة.

ويرغب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في الظهور بصورة مميزة وأن يستطيع تحقيق الـ 6 نقاط مع الفراعنة أمام جيبوتي وسيراليون، من أجل تصدر المجموعة المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تضم كل من بوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو.

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