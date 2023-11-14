مدرب الزمالك يوضح رأيه في قرارات مجلس الزمالك

كشف أحمد مجدي، مدرب مساعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رأيه في قرارات مجلس الإدارة أمس الإثنين، خاصة بشأن عقوبة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقال مجدي في تصريح لبرنامج "الماتش"، عبر فضائية "صدى البلد": "نبني خطتنا الفترة المقبلة وفق القائمة الموجودة حاليًا بعد قرار مجلس الإدارة بإيقاف فتوح والزناري وصبحي، وسنحدد طريقة اللعب بناءً على ما نمتلكه من لاعبين ضمن القائمة المتاحة".

وتابع: "التونسي حمزة المثلوثي من أهم اللاعبين في الزمالك والدوري المصري، لاعب هادئ ومبتسم دائمًا، يتدرب ولا يعترض كثيرًا، يعطيك 100% في المجهود، واللاعبون يستمعون له ويحبونه".

وأضاف: "هناك لاعبين نتمنى وجودهم في الزمالك مثل وليد الكرتي وعبد الله السعيد لاعبا بيراميدز، خاصة المغربي لأن لديه جودة عالية، والثاني اقترب من الأربعين وما زال يلعب بمستوى رائع جدا ويقدم مردود طيب في مساعدة زملاءه للوصول لمرمى الخصم".

وعن مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري اختتم: "أيضًا من اللاعبين الجيدين في الدوري المصري مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، وفيستون مايلي مهاجم بيراميدز رغم أنه يُهدر فرصًا كثيرة".

وكان مجلس إدارة الزمالك، قد أعلن أمس الإثنين، بشكل رسمي، إيقاف اللاعبين الثلاثة لمدة شهر، مع خصم 25% من مستحقات الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي و15 % من اللاعب مصطفي الزناري، مع استمرار عرضهم للبيع؛ وذلك بعد خروجهم من معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري دون الحصول على إذن.