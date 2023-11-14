تفاصيل اجتماع مجلس إدارة كلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق

عقدت كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور نادية الصاوى، عميدة الكلية، ظهر اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الكلية، بمشاركة الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

حضر الاجتماع قيادات وأعضاء مجلس إدارة كلية التربية الرياضية للبنات، وتم بحث تفعيل وزيادة التعاون المشترك ودعم القطاع الرياضى بالمحافظة بالكوادر وطالبات الكلية بالهيئات الشبابية والرياضية.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر لمجلس إدارة كلية التربية الرياضية للبنات، على الدعوة الكريمة لحضور مجلس الكلية كأحد أعضاء مجلس الكلية، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين القطاع الرياضى وكلية التربية الرياضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بشأن تعزيز الشراكة والتعاون المستمر بين شباب ورياضة الشرقية وجامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، بما يدعم الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين.

وخلال انعقاد مجلس إدارة الكلية، ذكر عبدالعظيم ما تم إنجازه وما يقدمه قطاع الشباب والرياضة داخل الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، بالإضافة لمعدلات إنجاز مبادرة حياة كريمة داخل قطاع الشباب والرياضة، وأهمية التعاون فى فتح مختلف الهيئات الشبابية والرياضية أمام طالبات الكلية أثناء التدريب لإكتساب الخبرات العلمية والعملية، فى إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة والكلية.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق وزارة الشباب والرياضة المشروع القومى لأخصائى التأهيل والقياسات وأخصائى التغذية الرياضية من خلال عقد دورات تدريبية فى هذه التخصصات لخريجى الكلية والكليات الأخرى، وذلك للإستعانة بهم فى مشروعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة.