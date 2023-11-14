11 شرط للتقديم ببرامج البكالوريوس لغير السعوديين بجامعة الملك سعود
حددت جامعة الملك سعود يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر2023م، لبدء استلام طلبات التقديم لغير السعوديين على برامج البكالوريوس وذلك بمقابل مادي، على أن يستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023م.
جامعة الملك سعود..رابط التقديم على برامج البكالوريوس لغير السعوديين
وكانت الجامعة ممثلة في عمادة شؤون القبول والتسجيل بها أعلنت عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، إتاحة التقديم على برامج البكالوريوس بمقابل مالي لغير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1445هـ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للطلاب والطالبات.
فيما دعت الجامعة الراغبين من غير السعوديين في التقديم على برامج البكالوريوس الاطلاع على تفاصيل التقديم عبر الرابط التالي.. http://nsadmit.ksu.edu.sa
آلية القبول لغير السعوديين في برامج البكالوريوس
ووضعت جامعة الملك سعود عدد من الشروط العامة لقبول غير السعوديين في برامج البكالوريوس وهي:
- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، على أن تتم معادلة الشهادة الخارجية من وزارة التعليم.
- أن يكون المتقدم مقيم إقامة نظامية سارية المفعول في المملكة العربية السعودية.
- ألا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة سارية المفعول في اختبارات المركز الوطني للقياس (القدرات العامة والتحصيل الدراسي) وفقاً لمتطلبات معيار القبول للمسار المطلوب.
- تحقيق الحد الأدنى للنسب التي توقف عليها القبول في بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.
- أن يكون الطالب لائقاً طبياً وقادراً على إكمال متطلبات البرنامج الأكاديمي.
- يشترط للقبول بمسارات السنة الأولى المشتركة للكليات الصحية، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض، بألا يكون لدى المتقدم أي إعاقة.
- تمنع أنظمة الجامعات قبول أي طالب سبق له الحصول على البكالوريوس، كما يمنع قبول أي طالب كان مفصولاً لأسباب تأديبية من إحدى الجامعات الحكومية أو من أي مؤسسة أكاديمية أخرى.
- ألا يكون منتظماً في جامعة أخرى داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
- الا يتجاوز عمر المتقدم ٢٥ عاماً.
- يلزم المرشح للقبول تسديد المقابل المالي خلال فترة تأكيد القبول المعلنة وهو عبارة عن إجمالي تكلفة الرسوم الدراسية كاملةً للفصل -المستوى الأول- لمسار السنة الأولى المشتركة أو البرنامج الذي تم الترشيح عليه.