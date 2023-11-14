11 شرط للتقديم ببرامج البكالوريوس لغير السعوديين بجامعة الملك سعود

حددت جامعة الملك سعود يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر2023م، لبدء استلام طلبات التقديم لغير السعوديين على برامج البكالوريوس وذلك بمقابل مادي، على أن يستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023م.

جامعة الملك سعود..رابط التقديم على برامج البكالوريوس لغير السعوديين

وكانت الجامعة ممثلة في عمادة شؤون القبول والتسجيل بها أعلنت عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، إتاحة التقديم على برامج البكالوريوس بمقابل مالي لغير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1445هـ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للطلاب والطالبات.

فيما دعت الجامعة الراغبين من غير السعوديين في التقديم على برامج البكالوريوس الاطلاع على تفاصيل التقديم عبر الرابط التالي.. http://nsadmit.ksu.edu.sa

آلية القبول لغير السعوديين في برامج البكالوريوس

ووضعت جامعة الملك سعود عدد من الشروط العامة لقبول غير السعوديين في برامج البكالوريوس وهي: