الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

لقاءات عبر "الفيديو كونفرانس"..

الهجرة تؤكد تلبية احتياجات المصريين بالخارج والاستماع لأفكارهم ومناقشتها

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن اللقاءات التي تجريها مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال "الفيديو كونفرانس" ضمن حملة "شارك بصوتك" للترتيب من أجل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وحث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التصويت.

 

الانتخابات الرئاسية المقبلة

 

وأكدت وزيرة الهجرة، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي يتم التواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.

 

 احتياجات المصريين بالخارج

 

وذكرت السفيرة سها جندي أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاستماع لأفكارهم ومناقشتها، لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، لإدماجهم في التنمية المستدامة.

 

وأشارت السفيرة سها جندي، على حرصها على لقاء عدد من رجال الأعمال المصريين لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مجال الاستثمار واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم وتشجيعهم للاستثمار بوطنهم، وكذلك استطلاع أفكارهم بشأن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي أعلنت وزارة الهجرة أسماء المستثمرين المؤسسين لها.

 

المحفزات المقدمة للمصريين بالخارج

 

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة ندى دراز، قنصل عام مصر الجديد في ولاية شيكاغو الأمريكية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها، بجانب استعراض جهود وزارة الهجرة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

 

 

مواد متعلقة

قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة عبر أجهزة هواتف لوحية

شكاوى متكررة بسبب بُعد مقر لجان الانتخابات للمصريين بالخارج عن أماكن إقامتهم

فؤاد عودة لـ"الوفد": مستشفى عائم في الطريق إلى غزة واستقبال الجرحى بإيطاليا

جناح خاص للهجرة في معرض الأسبوع الكويتي للتعريف بأبرز مبادرات وفعاليات الوزارة

زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في مصر

وزيرة الهجرة تؤكد حرصها على تحقيق المصلحة والفائدة لمصر والمصريين

السادس عالميًا.. مصر من أكبر الدول في تلقي تحويلات العاملين بالخارج عام 2022

الهجرة: خطوات مصرية سباقة في وضع خطة منهجية متكاملة لتطوير قطاع الصناعة

الجريدة الورقية