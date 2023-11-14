جامعة الملك سعود تعلن بدء القبول لبرامج البكالوريوس بمقابل مالي لغير السعوديين

فتحت جامعة الملك سعود باب القبول والتسجيل لغير السعوديين للتقديم على برامج البكالوريوس بمقابل مادي، بشرط أن يكونوا مقيمين في المملكة العربية السعودية للفصل الدراسي الثاني 1445هـ.

ونشرت جامعة الملك سعود عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رابط التقديم على برامج البكالوريوس لهذا العام قائلة:" تعلن عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود عن إتاحة التقديم على برامج البكالوريوس بمقابل مالي لغير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1445هـ، وفقًا للجدول الزمني المعلن"، داعية الراغبين في التقديم الاطلاع على تفاصيل التقديم عبر الرابط التالي.. http://nsadmit.ksu.edu.sa

وشددت الجامعة على ضرورة ملء استمارة التقديم بدقة مع مراعاة التالي:

تعبئة النموذج بشكل إلكتروني. ذكرحسابات تويتروفيسبوك، وفي حال عدم وجود حسابات تكتب عبارة ( لا يوجد ). عدم ترك حقول فارغة في النموذج وفي حال عدم توفر بيانات أومعلومات يكتب في الحقل عبارة (لا يوجد)

وأكدت الجامعة أن القبول لغير السعوديين على برامج البكالوريوس يكون وفق النسب التي توقف عليها القبول في بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.

وأعلنت جامعة الملك سعود أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023 ويستمر حتى يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023م، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للطلاب والطالبات.

يذكر أن جامعة الملك سعود بدأت نهضتها العلمية منذ عام 1377هـ كأول جامعة سعودية، وفي العام الماضي تم إصدار لها أمر الملكي رقم (٩٥٨٩) بتاريخ 9/2/1444هـ بمقتضاه حصلت على الموافقة على النظام الأساسي لتكون تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ موضحة عبر موقعها الإلكتروني سعيها الجامعة لتحقيق الأتي: