"نعمة الوطن".. فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بسبع محافظات

عقدت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي في ‏سبع محافظات الاثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "نعمة الوطن"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن الله (عز وجل) خلق الإنسان مفطورًا على حب وطنه والأُنس به، فهو راحة قلبه، وطمأنينة نفسه، وحب الوطن شعور تخفق له القلوب، وشوق تتحدث به الأفئدة، وحنين يكمن في الوجدان، وقد ربط القرآن بين حب الوطن وبين حب النفس، فقال (سبحانه): "وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ"، فحب الوطن من الإيمان، والحفاظ عليه أحد مقاصد الشرع الحنيف، وهو واجب الوقت، وقد أرشد إلى ذلك نبينا (صلى الله عليه وسلم) حين وقف يخاطب مكة شرفها الله؛ قائلًا: "ما أطيبَكِ من بلَدٍ وأحبَّكِ إلَيَّ، ولولا أنَّ قومِي أخرجوني منكِ ما سكنتُ غيرَكِ".

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد الكبير.

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد نور الإسلام.

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشاب التائب.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن.

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النمرسي.

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.