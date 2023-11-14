أحمد عيد عبد الملك يعلن تشكيل لافينيا الرسمي أمام حرس الحدود

أعلن أحمد عيد المدير الفني لفريق لافيينا، عن التشكيل الذي يخوض مباراة حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الأسيوطي سبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين .

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تشكيل لافيينا الرسمي لمباراة حرس الحدود في دوري المحترفين

في حراسة المرمي : كاميني

في خط الدفاع : حمدي _ جبس _ شيفو _ سعد .

في خط الوسط : قاسم _ سكولز أسامة .

في خط الهجوم :أبو سنة نيمار سالم .

على دكة بدلاء لافيينا لمباراة حرس الحدود

زياد جادو حلواني كريم علاء أشرف بركات عسيلة أون نادر.

موعد مباراة لافيينا وحرس الحدود في دوري المحترفين

تبدأ مباراة لافيينا وحرس الحدود في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ،و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .