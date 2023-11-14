الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عاجل.. وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش

طائرة مساعدات إماراتية
طائرة مساعدات إماراتية

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل قبل قليل، بوصول طائرة مساعدات من الإمارات إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

كما أفادت القناة، بوصول 4 حالات من المصابين في قطاع غزة إلى معبر رفح، فضلًا عن وصول نحو 400 شخص من المصريين وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى المعبر.

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النائب أيمن محسب يستنكر ادعاءات إغلاق معبر رفح.. ويؤكد: لم يتم إغلاقه منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة

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البيت الأبيض يدعو لتقديم المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 11 ألفًا و240 منذ بدء الحرب.

وذكر متحدث باسم المكتب، في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، أن من بين القتلى 4630 طفلًا و3130 امرأة، وفقًا لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف أن أكثر من 29 ألف شخص أصيبوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن كل المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة، مع احتدام القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين.

ويتركّز القتال على الأرض في مدينة غزة بشمال القطاع، حيث توغّل الإسرائيليون برًّا.

وتدور اشتباكات في محيط بعض المستشفيات. وفي ظل الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، نفد الوقود في القطاع وأثّر سلباً على المستشفيات، بالإضافة إلى استهداف القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف.

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