عاجل.. وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش
أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل قبل قليل، بوصول طائرة مساعدات من الإمارات إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.
كما أفادت القناة، بوصول 4 حالات من المصابين في قطاع غزة إلى معبر رفح، فضلًا عن وصول نحو 400 شخص من المصريين وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى المعبر.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 11 ألفًا و240 منذ بدء الحرب.
وذكر متحدث باسم المكتب، في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، أن من بين القتلى 4630 طفلًا و3130 امرأة، وفقًا لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف أن أكثر من 29 ألف شخص أصيبوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن كل المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة، مع احتدام القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين.
ويتركّز القتال على الأرض في مدينة غزة بشمال القطاع، حيث توغّل الإسرائيليون برًّا.
وتدور اشتباكات في محيط بعض المستشفيات. وفي ظل الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، نفد الوقود في القطاع وأثّر سلباً على المستشفيات، بالإضافة إلى استهداف القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف.
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