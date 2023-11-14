تفاصيل عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي بالقاهرة والإسكندرية

يقام اليوم الثلاثاء، عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 88 عاما، وذلك ما بين القاهرة والإسكندرية، حيث الفنان أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن في بيان صحفي، عن إقامة العزاء، مساء اليوم الثلاثاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وكتب المخرج المسرحي: "عزاء الفنان القدير الراحل عثمان محمد على، غدا الثلاثاء عقب صلاة المغرب بمقر جمعية هيئة الشبان العالمية (جمعية الشبان المسلمين سابقا)، محطة ترام الشاطبي بشارع قناة السويس، لكل محبي وتلاميذه بمدينة الإسكندرية، إنا لله وإنا إليه راجعون".