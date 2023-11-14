الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي بالقاهرة والإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

يقام اليوم الثلاثاء، عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 88 عاما، وذلك ما بين القاهرة والإسكندرية، حيث الفنان أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن في بيان صحفي، عن إقامة العزاء، مساء اليوم الثلاثاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وكتب المخرج المسرحي: "عزاء الفنان القدير الراحل عثمان محمد على، غدا الثلاثاء عقب صلاة المغرب بمقر جمعية هيئة الشبان العالمية (جمعية الشبان المسلمين سابقا)، محطة ترام الشاطبي بشارع قناة السويس، لكل محبي وتلاميذه بمدينة الإسكندرية، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

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