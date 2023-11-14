مشاركة قوية فى بورصة لندن السياحية WTM.. جهود كبيرة لأحمد عيسى لإيضاح حقيقة استقرار المقصد السياحى المصرى

تبدد مخاوف المستثمرين.. وعودة قوية للسياحة

جهود كبيرة يبذلها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، من خلال جولاته المكوكية التى قام بها خلال الأسبوع الماضى بدأها بزيارة العاصمة البريطانية للمشاركة فى بورصة لندن السياحية WTM، ثم توجه إلى ألمانيا، واختتمها بدولة بولندا، وسط إصرار ومحاولات منه لإيضاح الرؤية عن حقيقة واستقرار المقصد السياحى المصرى مع صناع القرار السياحى وكبار منظمى الرحلات فى تلك الأسواق، حيث عقد عدداً من اللقاءات المهنية والاعلامية خلال مشاركته فى بورصة لندن السياحية، ثم غادر إلى ألمانيا لاستكمال باقى الخطة الموضوعة من وزارة السياحة لدفع مزيد من الحركة وإيضاح الصورة وشرح مجريات الأمور فى المدن السياحية المصرية.

وعلى الجانب الآخر، سيطرت حالة من الأمل على المستثمرين خلال مشاركتهم فى بورصة لندن السياحية WTM والتى جاءت عكس المتوقع، حيث شارك ٦٥ فندقًا وشركة، وقالوا كانوا متخوفين أن تصدر قرارات سلبية كحظر السفر إلى مصر، ولكن سرعان ما تبددت هذة المخاوف بعدد من التعاقدات الجديدة التى صاحبت المشاركة المصرية، بأمل جديد فى عودة كبيرة من السوق الإنجليزى واستمرار حركة الطيران. وخلال السطور التالية نتعرف على آرائهم ومطالبهم خلال الفترة القادمة.

أحمد الوصيف: رسائل إيجابية لطمأنة السائحين وصناع القرار حول العالم ومنظمى الرحلات

أحمد الوصيف

قال رجل الأعمال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، خلال مشاركته ببورصة لندن الدولية السياحية WTM، إن وزير السياحة أحمد عيسى، والقطاع السياحى مهتمون بتوصيل رسالة إيجابية عن الأوضاع بمصر لطمأنة السائحين ومنظمى الرحلات وصناع القرار حول العالم، خاصة أن التأثير محدود، ومشاركتنا فى المعرض جاءت على عكس المتوقع فلدينا حالة من التفاؤل، خاصة أن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة منحسرة فى فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر، معربًا عن تفاؤله لعودة الحركة السياحية بشكل أسرع.

وأشار « لوصيف» إلى أنه فى بداية العدوان على غزة، كانت نسبة إلغاءات مرتفعة والحجوزات ضعيفة، ولكن بعد مرور الوقت قلت نسبة الإلغاءات وزادت الحجوزات، والتوقع العام أن التأثير لن يتخطى شهرى فبراير ومارس القادمين، ورسالتنا أن مصر آمنة والسياح آمنين ومرحب بهم.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى انه يجرى الإعداد لطرح برنامج تحفيز الطيران العارض الجديد بعد تعديله، وهو ما يشجع شركات السياحة والطيران العالمية على توجيه رحلاتها لمصر، وجميعها قنوات عديدة يجرى العمل بها فى نفس الوقت تجنبا لتفاقم التأثير السلبى للأحداث الجارية على الحدود الشرقية، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة التابعة لها، قامت بعمل فيديوهات للسائحين المتواجدين داخل المنتجعات الفندقية والمراكب النيلية وفى جميع المدن السياحية، بتوجيه رسالة طمأنة لشعوبهم بأن مصر مستقرة وآمنة والسياح آمنون ومستمتعون بزياراتهم.

سامح حويدق: الحركة السياحية الوافدة مقبولة ونتطلع للحجوزات الجديدة

سامح حويدق

قال رجل الأعمال، سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، على هامش مشاركته فى بورصة لندن السياحية WTM حركة السياحة مقبولة، ونسب الإلغاءات قليلة، لكن أهم ما نتطلع له الحجوزات الجديدة، لأنه حالة استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، سيكون التأثير كبيرًا على موسم الشتاء، وفور توقفها تعود حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وأفضل لتصل نسب الإشغالات لأكثر من ٨٠٪، وتزداد مع أعياد الكريسماس ورأس السنة حتى ١٠ يناير، ونأمل أن تنتهى لأن حالة استمرارها لن تتعدى نسب الإشغالات ٥٠٪ فى البحر الأحمر.

ولفت «حويدق» إلى أن نسب الإلغاءات متساوية بين الدول، والأمل أن تنتهى الحرب مشيرًا إلى أن الإقبال على الجناح المصرى هذا العام أقل بالمقارنة بالعام الماضى، وهذا يعد أمرًا طبيعيًا نتيجة للأحداث الدائرة فى غزة.

وطالب نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بضرورة تكثيف الحملات الإعلانية والتسويقية لمصر فى هذا التوقيت وهذه المرحلة بالتحديد لتعويض الفرق فى الحجوزات الجديدة، وممكن زيادتها لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح، لذلك مطلوب جدًا تكثيف حملات التسويق بشكل أكبر.

وناشد «حويدق» أصحاب الفنادق بعدم تخفيض أسعار فنادقهم، لأنها فترة وسوف تنتهى ولن تطول وتعود الحركة لطبيعتها وأكثر، لأن حالة النزول بالأسعار لن تعود مرة أخرى ولو بعد عشر سنوات.

وصرح «حريدق» بأن لدية مشروعين جديدين لفندقين فى الغردقة ١٣٠٠ غرفة فندقية بالمنطقة الواقعة بجوار مجاويش ويتم إفتتاحهم بعد عام، وعلينا أن نتطور ولا نتوقف.

يذكر أن مجموعة تيتانك شاركت هذا العام فى بورصة لندن بجناح كبير أكبر من الأعوام السابقة.

حسام الشاعر: مطلوب تنسيق بين وزيرى السياحة والخارجية والسفارات الأجنبية لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر لبلادهم

حسام الشاعر

قال رجل الأعمال، حسام الشاعر عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، ورئيس غرفة شركات السياحة سابقًا، إن شرم الشيخ شهدت الأسبوع الماضى زيادة واستقرارًا فى الحجوزات السياحية الجديدة، بعد تراجعها منذ اندلاع الأحداث على غزة، وذلك من كل الأسواق مثل كازاخستان وانجلتر وإيطاليا، والآن قلت نسبة التراجع، وأتوقع عودة سريعة للحركة الوافدة، وكما نقول دائمًا السياحة تمرض ولا تموت، ولا يقلقنى أن يكون الإقبال كبيرًا ولكن ما يقلقنى أكثر الحجوزات الجديدة.

وأضاف الشاعر، على هامش مشاركته فى بورصة لندن السياحية WTM، أن الفترة الحالية تتطلب التنسيق المستمر بين وزيرى السياحة والآثار والخارجية فى مصر من جهة، والسفارات الأجنبية من جهة أخرى لحثهم على شرح حقيقة الأوضاع بمصر لدولهم، ما يمنع إصدار أى تحذيرات بمنع السفر لرعاياها، مشيرًا إلى أن تكثيف الحملات التسويقية ليس له جدوى حاليًا، فكل ما نحتاجه هو نقل رسائل من السائحين الوافدين لشرم الشيخ عن تجربتهم فى الفنادق والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية بكافة أنواعها، سواء عن طريق فيديوهات حية بلغات مختلفة، أو فيديوهات مصورة ثبت عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وكشف الشاعر، عن أن نسب الإشغالات فى عدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ بلغت حوالى 60%، وتجاوزت 80% فى الغردقة، مشيدًا بالحزم التحفيزية التى خصصتها وزارة السياحة والآثار لرحلات الطيران العارض لمطار شرم الشيخ، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون داعمة لاستمرار الرحلات مما سيدفع بالحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية.

إيهاب عبدالعال: تأثير محدود والإلغاءات أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية

إيهاب عبدالعال

قال رجل الأعمال، إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وامين صندوق السياحة الثقافية، إن السياحة المصرية لم تتأثر كثيرًا بالأحداث الدائرة فى غزة، ومن الامور الجيدة انة لم تصدر أى تحذيرات على السفر لمصر كما كان المتوقع، والحجوزات ما زالت قائمة على السياحة الثقافية، عدا بعض الدول وأكثرهم الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا، وبالنسبة للسوق الاسبانى فنسبة الإلغاءات قليلة تتراوح من ١٠٪ إلى ١٥٪، وهذا شىء طبيعى فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة، أما الحجوزات الجديدة فلا يوجد أى حظر من منظمى الرحلات من كافة دول العالم، لحين توضيح الصورة.

وأشار «عبدالعال» إلى ثبات السوق الإنجليزى عدا إلغاءات طفيفة لا تذكر وهذا أمر جيد، ولم يتم توقيع إتفاقيات للعام القادم، وتم تأجيل الأسعار وحجم الحجوزات حتى تتضح الصورة لما يحدث فى غزة، والحجوزات الجديدة ليست قوية لموسم الشتاء، ولكن الأهم متابعة اتفاقيات العام الماضى بشكل جيد لمعرفة ودراسة ما سيحدث فى العام القادم.

وأكد «عبدالعال» أهمية مخاطبة العالم بشكل احترافى وليس إعلانيًا، أى بطريقة غير مباشرة توضح وتؤكد أن مصر آمنة ولم تتأثر بالأحداث الجارية، موضحًا أن رحلات السياحة الإنجليزية إلى شرم الشيخ شهدت زيادة مفاجئة فى الأيام الماضية، ما يطرح طبيعة جديدة وغير معتادة من جانب السائحين الدوليين تستند على مدى الوعى لدى السائح.

ونوه إلى أنه كان مقررًا رفع أسعار تذاكر المواقع الأثرىة فى 1 ديسمبر، ونظرًا للأحداث الجارية طلبت بعض الشركات من الوزير أحمد عيسى تأجيل الزيادة لشهرين ولكنه رفض، وأقر زيادة بنحو 25 إلى 30% على أسعار التذاكر، مؤكدًا أن التوقع بمستقبل الحركة الوافدة فى الأسابيع المقبلة أمر مستحيل فى ظل تصاعد العمليات الإجرامية بحق الشعب الفلسطينى.

عاطف عبداللطيف: رغم التوترات السياسية بالمنطقة هناك طلب متزايد على القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم

عاطف عبداللطيف

قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن المقصد السياحى المصرى من المقاصد السياحية العالمية التى عليها طلب كبير لزيارتها حاليا.

وأوضح عبداللطيف خلال مشاركته فى بورصة لندن السياحية، أن جميع الجنسيات ترغب فى زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية ومدنها التاريخية والترفيهية أيضاً.

وأشار إلى أنه رغم التوترات السياسية فى المنطقة والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى، إلا أن الطلب مستمر على المقاصد السياحية المصرية ولكنه تباطؤ إلى حد ما خاصة فى مدن جنوب سيناء مقارنة بما كنا نتوقعه فى هذا التوقيت من العام، خاصة أن أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير كانت الحجوزات أعلى من الطاقة الفندقية المتاحة ولكن فى ظل الأحداث فى فلسطين وتوترات المنطقة تم تأجيل العديد من الرحلات السياحية التى كانت قادمة لمنطقة الشرق الأوسط ومصر.

ونوه إلى أنه رغم وجود طلب على جميع المدن السياحية فى بورصة لندن، إلا أنه يوجد طلبا متزايد بشكل كبير حاليا خاصة على مدينة القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم.

وأشاد عبداللطيف بتصريحات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فى بورصة لندن السياحية التى أعطت نوعًا من الاطمئنان ورسائل إيجابية تدعم خطة مصر فى الوصول إلى 30 مليون سائح وما تقوم به حاليًا من مجهودات لتحقيق هذا الهدف.

ودعا إلى الاستمرار فى نهج تغيير الفكر التقليدى وإعداد خطط وبرامج سياحية تناسب الأوضاع الحالية بالعالم، مشددًا على ضرورة تصوير مزيد من الأفلام والبث المباشر عبر وسائل السوشيال ميديا ونقل صورة حية من داخل المناطق السياحية والأثرية المصرية للعالم كله ودعوة ممثلين وفنانين عالميين لزيارة مصر وتصويرهم داخل المناطق السياحية وكذلك يوتيوبر ومشاهير من السوشيال ميديا العالميين لنقل الصورة من داخل مصر للعالم كله.

رامى فايز: الحركة السياحية تسير بشكل طبيعى ولا يوجد إلغاءات على مرسى علم

رامى فايز

قال رجل الأعمال، رامى فايز، عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر، رغم حالة التخوف على المقصد السياحى المصرى بسبب الأحداث الدائرة فى غزة، إلا أنه من خلال تواجدنا فى بورصة لندن السياحية الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد أية إلغاءات بالشكل الذى كان متوقعًا، وخلال الأيام القادمة ستتضح الرؤية طبقًا لتطورات العملية العسكرية.

وأكد «فايز» أن الأمور تسير بشكل جيد فى بورصة لندن رغم التخوفات، وهناك تعاقدات بالفعل مع منظمى الرحلات لموسم الشتاء والصيف القادم، وهو ما بث الأمل فى نفوس العارضين من أصحاب الفنادق والشركات.

ولفت «فايز» إلى أن هناك إقبالًا جيدًا على الغردقة ومرسى علم التى لم تشهد أية إلغاءات والحجوزات قد تكون بطيئة، ولكن موجودة، أما ضعف الحركة على شرم الشيخ فهو رد فعل طبيعى لما يحدث وسينهى فى مدة قصيرة.

ووجه «فايز» رسالة بضرورة تسويق كل منطقة على حدة موضحًا أن يكون هناك تسويق للغردقة يختلف عن تسويق الأقصر وأسوان يختلف عن شرم الشيخ والقاهرة.

محمد عثمان: جهود كبيرة من القطاع السياحى تؤكد أن مصر آمنة

محمد عثمان

قال محمد عثمان، عضو لجنة تسويق الأقصر السياحية، إن الإقبال على الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن السياحية، قد فاق التوقعات، وسط الأحداث التى تشهدها المنطقة.

وأضاف «عثمان»، القطاع السياحى المصرى يبذل جهودا كبيرة ليثبت للعالم أن مصر آمنة ومقاصدها السياحية المختلفة بعيدة عن الأحداث الجارية على البوابة الشرقية، مشيرًا إلى عدم فرض حظر للسفر إلى مصر من أية أسواق حتى الآن وهى ثقة فى قدرة مصر على حماية زائريها.

وتابع، بأن التغييرات التى طرأت على الحجوزات هى فقط تأجيل للرحلات وليس إلغاء، مبينًا أن أكثر الأسئلة التى وجهت لـ«الوفد» المصرى ببورصة لندن من منظمى الرحلات تعلقت بالأماكن السياحية البعيدة عن الحرب على غزة، وتم التأكيد على أن الأقصر وأسوان تبعدان عن قطاع غزة بنحو 5 آلاف كيلو متر، بخلاف حالة الأمن التى تنعم بها كل مدن مصر.

وأوضح أن أغلب الرحلات التى تم تأجيلها لمصر كانت من أوروبا الغربية، بينما استمرت الحركة من أوروبا الشرقية والجانب الآسيوى، لافتا إلى أن تواجد الوفد المصرى فى بورصة لندن أرسل رسالة طمأنة للعالم باستمرار المقصد المصرى فى استقبال زائريه بشكل طبيعى ولكن مصر تحتاج لبعض المبادرات لمواجهة آثار أحداث غزة على الحركة السياحية وأهمها مبادرات طرق الأبواب والحملات الترويجية المشتركة.

وقال إن الحركة السياحة ستعود بمجرد توقف العدوان الإسرائيلى على غزة، والذى يعد السبب الوحيد فى تعرقل الحركة الوافدة وحدوث تأجيل لرحلات عديدة، مشيرًا إلى أهمية السوق الإنجليزى للسياحة الثقافية والتى كان يحتل فيها نسبة 45% من إجمالى الحركة الوافدة، معربًا عن أمله فى استعادة هذا السوق الهام بمجرد هدوء الأوضاع على البوابة الشرقية لمصر.

وائل زعير: مشاركة مصر فى بورصة لندن رسالة تأكيد وطمأنة للسائحين

وائل زعير

قال الدكتور وائل زعير، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأحد المشاركين بورصة لندن السياحية، إن المشاركة المصرية بالمعرض بشكل ضخم يعد رسالة تأكيد وطمأنة من جانب مصر لضيوفها من السائحين، والتأكيد أيضاً على أمان المقاصد السياحية المصرية وإنها بعيدة عن المنطقة الملتهبة والصراع العسكرى الفلسطينى الإسرائيلى.

وقال «زعير» إن الجناح المصرى شهد إقبالًا كبيرًا من منظمى الرحلات ووكالات السفر المختلفة التى تنتظر مثل هذه البورصات لعقد صفقات ناجحة مع الشركات السياحية المصرية، وكذلك التعاقدات مع الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية بمصر.

وأشاد «زعير» بالجناح المصرى الذى بلغت مساحته 650 مترًا مربعًا، ويشارك فيه ٦٥ فندقًا وشركة سياحية.

«هيرمان فاندر» كبير منظمى الرحلات الهولنديين:

مصر بعيدة عن صراع غزة وتعاقدنا على رحلات موسم الشتاء

هيرمان فاندر

وقال هيرمان فاندر، من كبار منظمى الرحلات الهولنديين والمتعاملين مع السوق المصرى، على هامش مشاركته فى بورصة لندن السياحية، إن مصر مقصد سياحى مهم جدًا للهولنديين وخاصة السياحة الثقافية، ولدينا العديد من الرحلات لمصر، وحتى الآن مصر بعيدة تمامًا عن أحداث غزة وآمنة تمامًا، ونحن كمنظمين رحلات نقوم بدورنا لإقناع السياح فى هولندا أن الأحداث بعيدة تمامًا عن مصر.

وأضاف «هيرمان» قائلًا أنا أعمل فى السوق المصرى منذ أكثر من ٤٠ عامًا، وأعرف الكثير عن مصر وعن السياحة الثقافية، وتم التعاقد على رحلات جديدة لموسم الشتاء ولدينا الآن رحلات أسبوعية ولكن هناك بعض الإلغاءات المحدودة لا تتعدى ١٥٪ بعد أحداث غزة، لأن السائح الهولندى واعٍ وفاهم أن تلك الأحداث بعيدة تمامًا عن مصر.

وأشار « هيرمان» إلى أن هناك بعض منظمى الرحلات الآخرين لديهم تراجع بنسبة ٣٠٪ على شرم الشيخ، ويقومون بمحاولات لإقناع زبائنهم من السياح الهولنديين أن شرم الشيخ آمنة.

وتابع.. المشكلة التى تواجه الآن منظمى الرحلات الهولنديين العاملين فى السوق الأردنى هى توقف حركة الطيران من هولندا للأردن لقربها من الأحداث الجارية فى غزة.