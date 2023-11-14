متحور جديد لكورونا.. استشاري مناعة يكشف معلومات صادمة عن JN.1

تصاعدت المخاوف مؤخرًا إثر ظهور متحور جديد لكورونا يحمل إسم "JN.1" في أكثر من 11 دولة بعد اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية و إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية انتشاره.

وفي السياق قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن فيروس كورونا ما زال يثير القلق والخوف، حيث أن الفيروس يتطور باستمرار ويحاول الهروب من أي مناعة لدى البشر.

أضاف بدران في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أن المتحور الجديد لكورونا " JN.1" يثير القلق والذعر لدى الكثيرين بسبب القدرة الفائقة للمتحورعلى التحور والتحول إلى أكثر عدوى وانتشار، مؤكدًا أن المتحور أظهر معدل نمو سريع للغاية في أجزاء أخرى من العالم منذ اكتشافه لأول مرة في نهاية أغسطس.

أكد عضو الجمعية العامة للحساسية والمناعة، أن متحور كورونا الجديد لديه طفرة مميزة قد تساعده على تجنب المناعة بشكل أفضل مقارنة بالسلالات السابقة، لافتًا إلى أن المراوغة المناعية تبدو واضحة فى غير المطعمين، وغير مكتملى التطعيم، مشيرًا إلى أن اللقاحات مازالت تحمي من المضاعفات الخطيرة.

الدكتور مجدي بدران

متحور كورونا الجديد HV-1

وذكر الدكتور مجدي بدران، أن هناك متحور ثان جديد لكورونا يحمل اسم "HV-1"متفرع من متحور أوميكرون الأصلي، متوقعًا مع حلول فصل الشتاء أن ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد- 19 عالميًا، إلى جانب فيروس الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسى.

وكشف بدران عن انخفاض معدل انتشار المتحور “إيريس” الذي كان مهيمنًا قبل أسبوعين إلى المركز الثاني، إذ يشكل 22 % من الإصابات الحالية، بينما ارتفع المتحور HV.1 ليصبح السلالة السائدة في العالم والذي قد يشكل الفترة القادمة ما يزيد عن جميع حالات فيروس كورونا.

أعراض JN.1

أكد الدكتور مجدي بدران أنه حتى الآن لا توجد بيانات تشير إلى أن JN.1 يسبب أعراضًا مختلفة عن متحورات الأوميكرون الحديثة و قد تشمل:

حمى أو قشعريرة

سعال

ضيق وصعوبة في التنفس

تعب

آلام في العضلات أو الجسم

صداع

فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم

التهاب الحلق

احتقان أو سيلان الأنف

الغثيان أو القيء

إسهال.

الفئات المعرضة للمضاعفات

غير المطعمين ضد الكورونا المسنين

الأطفال الصغار والرضع

الذين يعانون من قلة المناعة والأمراض المزمنة مهملة العلاج أو غير المستقرة.