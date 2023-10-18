ابرز عواقب الإصابة ب كورونا طبيبة توضح

يعاني العديد من الأشخاص بعد إصابتهم بـ "كوفيد-19" من مشكلات صحية كثيرة، فقد يزداد خطر الإصابة بداء السكري و أمراض القلب وتخثر الدم وغيرها.



وتقول الدكتورة يوليا ميرونوفا أخصائية أمراض الباطنية في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "يتعافى معظم الأشخاص المصابين بـ ""كوفيد-19" خلال بضعة أيام أو أسابيع بعد الإصابة. لذلك، إذا استمر الشخص بالشكوى من مشكلات صحية بعد أربعة أسابيع على الأقل من بدء الإصابة، فهذا يشير إلى متلازمة ما بعد كوفيد".

ووفقا لها، يشكو الكثير من المرضى من ضيق التنفس والسعال والتعب وتسارع ضربات القلب وصعوبة التركيز وضعف الذاكرة. وعادة يتطلب علاج هذه الحالات دعم الجسم خلال فترة تعافيه من الأضرار الناجمة عن إصابته بالفيروس التاجي المستجد.

وتتابع: "يعاني بعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين أصيبوا بالشكل الحاد من "كوفيد-19" من تلف أعضاء متعددة (تلف متزامن في الكلى والقلب والرئتين والجلد و/أو الدماغ) أو حالات المناعة الذاتية، التي تستمر أعراضها لأسابيع أو أشهر أو حتى بعد سنوات من المرض. ونتيجة لذلك، قد يكون الأشخاص الذين أصيبوا بـ "كوفيد-19" أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل السكري أو أمراض القلب أو جلطات الدم أو الأمراض العصبية".

بحسب الطبيبة، يتعافى الأشخاص الذين تلقوا العلاج في أقسام العناية المركزة بصعوبة، لأن شدة المرض وعدم القدرة على الحركة لفترة طويلة قد تؤدي إلى تطور مضاعفات خطيرة - متلازمة ما بعد العناية المركزة، حيث يكون على الشخص أحيانا تعلم كيفية التنفس والمشي والقيام بالأنشطة العادية بجهد كبير من جديد