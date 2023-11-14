أعراض جدري الماء وحقيقة انتقاله عن طريق التنفس.. خبير يكشف التفاصيل

يعد جدري الماء من الأمراض التي يسببها الفيروس “النطاقي الحماقي”، مما ينتج طفحًا جلديًّا مثيرًا مع بثور صغيرة مملوءة بسائل.

ويؤثر جدري الماء بشكل رئيسي على الأطفال على الرغم من إمكانية إصابة البالغين به، ويعد من الأمراض شديدة العدوى لأي شخص لم يصب بالمرض من قبل أو لم يأخذ لقاحًا ضده.

لقاح جدري الماء

ويُعد لقاح جدري الماء وسيلة آمنة للوقاية من هذا المرض وغيره من المشكلات الصحية التي يمكن أن تحدث أثناء الإصابة به.

يظهر الطفح الجلدي الذي يسببه جدري الماء بعد مدة من 10 أيام إلى 21 يومًا من تعرضك للفيروس النطاقي الحماقي.

ويستمر الطفح الجلدي غالبًا من خمسة إلى عشرة أيام تقريبًا، وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تظهر قبل ظهور الطفح الجلدي بيوم أو اثنين.

أعراض جدري الماء

الحُمّى.

فقدان الشهية.

الصداع.

الإرهاق والشعور العام بالإعياء.

هل ينتقل جدري الماء عن طريق التنفس؟

وينتقل جدري الماء من شخص لآخر عن طريق اللمس المباشر للبثور أو اللعاب أو المخاط الخاص بشخص مصاب، كما يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الهواء عن طريق السعال والعطس.

ويمكن أن ينتشر جدري الماء بشكل غير مباشر عن طريق لمس الأشياء الملوثة حديثًا، مثل الملابس، من شخص مصاب.

وينتشر عن طريق الاتصال المباشر مع بثور شخص مصاب بالقوباء المنطقية، يمكن أن يسبب جدري الماء لدى شخص لم يصب بالجدري ولم يتم تطعيمه.

مراحل الطفح الجلدي لجدري الماء

ظهور نتوءات بارزة تُسمى الحُطاطات وتنتشر على مدار أيام قليلة.

تكوُّن بثور صغيرة مملوءة بسائل تُسمى الحويصلات في غضون يوم واحد تقريبًا

ظهور جُلبات أو قشور تغطي البثور المفتوحة وتستغرق بضعة أيام حتى اختفائها.

تواصل نتوءات جديدة الظهور على مدار عدة أيام.

تكون شدة المرض خفيفة عمومًا لدى الأطفال الأصحاء، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يصيب الطفح الجلدي الجسم بأكمله.

مضاعفات جدري الماء

جدري الماء مرض خفيف عادةً، لكنه يمكن أن يصبح خطرًا وأن يؤدي إلى مشكلات صحية أخرى تشمل:

عدوى الجلد أو الأنسجة الرخوة أو العظام أو المفاصل أو مجرى الدم نتيجة البكتيريا.

الجفاف عندما تنخفض كميات الماء والسوائل الأخرى في الجسم.

التهاب الرئة، وهو مرض يصيب إحدى الرئتين أو كلتيهما.

تورم الدماغ الذي يُعرف بالتهاب الدماغ.

وفي ذات السياق، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الجدرى المائي يسببه فيروس الهربس ويسمي "النطاقي الحماقي"، لافتاً أن المرض ينتقل عن طريق استنشاق الهواء الملوث برذاذ المريض، أي عند العطس أو السعال وملامسة البثور.

وأكد بدران، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أنه غالباً يكون المرض خفيفاً في الأطفال ذوى مناعة القوية، لافتا أن العلاج يكون بأدوية ضد الفيروسات وضد الحساسية وخافض للحرارة.

وطالب عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بضرورة عزل المريض لمدة أسبوعين حتى تجف البثور تجنباً لنقل العدوي.