احترس.. الأمراض الجلدية الأكثر انتشارًا بالخريف

فصل الخريف، موسم التقلبات الجوية، والذي يشهد انتشارًا واسعًا للأمراض التنفسية كالبرد والإنفلونزا وكورونا، وأيضًا الجلدية، إذ يشهد ذلك الفصل إصابة الكثير بأمراض جلدية تتسبب لهم في مشاكل كثيرة، لذا يجب الحرص على النظافة المستمرة وترطيب البشرة وعدم التعرض للأتربة والخروج في الطقس السيء.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، الأمراض الجلدية الأكثر انتشارًا بفصل الخريف.

الأمراض الجلدية المنتشرة بالخريف

الإكزيما، وأعراضها:- جفاف وحساسية الجلد، إحمرار وتهيج، وحكة شديدة، وتغير لون البشرة، وظهور بقع خشنة أو قشور، والتورم في بعض الأحيان.

التينيا، ولها العديد من الأنواع، وأعراضها:- بقع مختلفة عن لون الجلد، تظهر في الظهر والعنق والذراعين، تنتشر في فترات الحر وارتفاع الرطوبة، حكة في الجلد وألم.

الصدفية وأعراضها:- بقع حمراء مغطاه بقشور سميكة والتهاب بالبشرة، جفاف وتقرح وتشقق بالجلد، حكة، وحرقان وألم حول البقع، تغير في شكل الأظافر.

ومن بين الأمراض الأكثر انتشارًا في فصل الخريف، جفاف وتشقق الجلد، نتيجة التقلبات الجوية.