طبيبة أمراض جلدية تكشف أسباب تدلى الشفاه

ذكرت طبيبة الأمراض الجلدية كريستينا باتاجوفسكايا عددًا من الأسباب التي تفسر تدلي زوايا الشفاه، وعندما تبدأ زوايا الشفاه في التدلي، فإن ذلك يعطي الوجه تعبيراً حزيناً ويؤدي إلى تفاقم التأثير البصري للشيخوخة.

وأشارت باتاجوفسكايا إلى أنه مع تقدم العمر، يمكن أن تتدلى زوايا الشفاه تلقائيًا، حيث يضعف إطار الوجه بالكامل من العضلات والأربطة، وتميل ملامح الوجه نحو تدلي الجفون، وتفقد عضلاته مرونتها وتمددها بسبب الانخفاض التدريجي في الإيلاستين والكولاجين، اللذين ينتجهما الجسم بشكل أسوأ وأسوأ على مر السنين.

وأضافت باتاجوفسكايا في حديثها مع AiF: "الأسباب الأقل وضوحًا لتدلي زوايا الفم تشمل التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس دون معدات واقية، وكذلك التدخين الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الأنسجة".

بالإضافة إلى ذلك، قد تتدلى زوايا الشفاه بسبب الوضعية السيئة، والتوتر المفرط في عضلات الرقبة، وتشوه أو تشنج عضلات الفم، والذقن المدسوسة.

وبحسب طبيبة الأمراض الجلدية فإن أسهل طريقة لحل هذه المشكلة هي الابتسامة، وقالت الخبيرة: "ابتسم كثيرًا، فهو يحسن الدورة الدموية في العضلات ويخفف التوتر".

هناك طرق أخرى لرفع زوايا الشفاه وهي الإجراءات التجميلية - على وجه الخصوص، يمكن تحديدها باستخدام مواد الحشو.