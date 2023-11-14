وزيرة الهجرة تهنئ طبيبًا مصريًا لتوليه منصب رئيس الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا

تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الدكتور/ هاني عتيبة، الجراح المصري الكبير المقيم في إنجلترا، وذلك لتعيينه في منصب رئيس الكلية الملكية البريطانية للجراحين.

وقالت السفيرة سها جندي إن هذه المرة الأولى في تاريخ الكلية أن يتم تعيين طبيب مصري رئيسًا لها، والمرة الأولى أيضًا التي يتم فيها تعيين طبيب غير إنجليزي الجنسية.

كما أعربت الوزيرة عن فخرها واعتزازها بهذه النماذج المصرية المضية والمشرفة في الخارج، مؤكدة أن هؤلاء يرفعون اسم وطنهم عاليًا لما يتركونه من بصمات مؤثرة في المجتمعات الخارجية التي يعيشون فيها.

الجدير بالذكر أن الدكتور هاني عتيبة كان يشغل منصب نائب رئيس الكلية، وهو حاصل على بكالوريوس الطب عام 1979 في جامعة الأزهر في مصر، وتخصص في أمراض القلب التداخلية، كما يعد عتيبة أحد أبرز استشاريّ أمراض القلب التداخلية في مستشفى جلاسكو الملكي المصنف كأحد أكبر كليات الطب على الصعيد العالمي، علاوة على مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية حول أبحاث أمراض القلب التداخلية.