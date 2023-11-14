أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-11-2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2625 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2625 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2250 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 3000 جنيه.

الجنيه الذهب 21000 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

أسعار الذهب تستمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية لمعرفة آخر تأثيرات سياسة الفيدرالي على مستويات التضخم.

انخفضت أسعار الذهب الفوري أمس الإثنين، بنسبة 0.1% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1937 دولارًا للأونصة، وذلك بعد أن سجل الذهب أدنى مستوى اليوم عند 1934 دولارًا للأونصة.

وبحسب تحليل جولد بيليون فإن الذهب شهد الأسبوع الماضي انخفاضًا في سعر الأونصة العالمية بنسبة 2.7% لتفقد 54 دولارًا من قيمتها ليعد أسوأ هبوط في سعر الذهب منذ أكثر من شهر بعد أن شهد الدولار الأمريكي استقرار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع وفقًا لمؤشر الدولار، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الدولار من سياسة التشديد النقدي للبنك الفيدرالي، بعد حديث رئيس البنك جيروم بأول الأسبوع الماضي الذي أظهر تمسكه بسياسة التشديد النقدي وإبقاء خيار رفع الفائدة متاح.

