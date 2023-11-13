الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طارق العشري: لن نفرط في خدمات مابولولو

مابولولو مهاجم الاتحاد
مابولولو مهاجم الاتحاد

رفض طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري فكرة رحيل جوب مابولولو عن زعيم الثغر.

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وقال طارق العشري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معدل تسجيل الاتحاد للأهداف زاد بتوالي المباريات في الدوري" 
وأضاف: "ما يؤرقني في الاتحاد السكندري حتى الآن فكرة استقبالنا لعدد كبير من الأهداف" 
وعن مستقبل جوب مابولولو لاعب الاتحاد قال: "قبل تولي المهمة الفنية للاتحاد واتفقت مع مجلس الإدارة على بقاء اللاعب، الذي يعد ثروة قومية، وأمر رحيله غير مطروح لن نفرط في خدماته هذا موقفنا وموقف إدارة النادي"

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