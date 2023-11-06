شبانة: بالرغم من نفي مصيلحي.. مابولولو ضمن خطط الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي بدأ في إتخاذ خطوات جادة في التفاوض لضم هداف الدوري ونادي الاتحاد السكندري مابولولو.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بالرغم من تصريحات مصيلحي بعدم التفريط في المهاجم الأنجولي مابولولو لأي نادي داخل مصر وأنه في انتظار عروض خارجية بنهاية الموسم إلا أنه ومن خلال مصادرنا داخل ناديي الأهلي والإتحاد علمنا أن الناديين يبحثان حاليا فكرة تقديم الأهلي لعرض كبير لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

في سياق متصل يستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.