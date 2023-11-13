اختتام تدريب الدفعة الثالثة لأكاديمية أمن المعلومات

احتفل معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية في جامعة القاهرة بإتمام تدريب الدفعة الثالثة من "أكاديمية أمن المعلومات" بالشراكة مع البنك الأهلي المصري.

جاء التدريب في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين معهد تكنولوجيا المعلومات والبنك الأهلي لإنشاء أكاديمية تدريب مشتركة لإعداد كوادر متخصصة بما يعزز من فرص عملها لصالح البنك في التخصصات التكنولوجية المختلفة.

واستغرق البرنامج 400 ساعة تدريبية على مدار أربعة أشهر وشارك فيه عددٌ من الخريجين من كليات مختلفة. وغطى التدريب مجالات أمن المعلومات، منها اختبار الاختراق والاستجابة للحـوادث السيبرانية والتحليـل الجنائي الرقمي.

أثمر التعاون بين المعهد والبنك الأهلي عن تدريب مجموعة من الكوادر البشرية على أعلى مستوى. وتم تعيين عددٍ من المتدربين في فروع البنك الأهلي بعد انتهاء فترة التدريب، مما يعكس أهمية التدريب ودوره في تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرصهم للحصول على فرص عمل مميزة.

يستعد المعهد لتنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج التدريبي المشترك مع البنك الأهلي في مسار الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر والامتثال.

معهد تكنولوجيا المعلومات هو أحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مصفوفة من برامج بناء القدرات والأنشطة التدريبية الاحترافية في أحدث تخصصات تكنولوجيا المعلومات.