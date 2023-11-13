سرقة طالب تحت تهديد السلاح.. والمحكمة تقتص من الجاني

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمه بالمصاريف الجنائية، ووضعه تحت المراقبة 5 سنوات، لاتهامه بسرقة شخص بالإكراه في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم85721 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من مأمورالقسم يفيد بتلقيه بلاغ بقيام المتهم بسرقة المجني عليه “م.ح.م" طالب تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أنه حال سير المجني عليه «م.ح.م» 23 عاما، ليلا بالطريق العام، قام المتهم «ع.م.د» عاطل، اعترض طريقه وحال محاولته الفرار منه سقط أرضا بقضيب الترام فقام المتهم بسرقة هاتفه المحمول كرها عنه وأشهر سلاح أبيض مطوه ،وأصابه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة هاتفه المحمول، وفر وهاربا.

وتحرر محضر بالواقعة وإلقاء القبض على المتهم، واعترف بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها على المتهم.