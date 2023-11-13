هموم وطن

الإثنين 13/نوفمبر/2023 - 08:37 م 11/13/2023 8:37:38 PM

يحتفل الوفديون كل عام بعيد الجهاد وذلك بإقامة احتفالية يحضرها رئيس الحزب وقيادات الحزب وأعضاء الحزب لإحياء تلك المناسبة الوطنية. وهذا العام سوف يتم إحياء ذكرى عيد الجهاد فى احتفالية فى المدينة الباسلة محافظة بورسعيد وتتم الاحتفالية تحت رعاية الاستاذ الدكتور/ عبدالسند يمامة رئيس الحزب والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويحضر الاحتفالية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا للحزب والعديد من القيادات وكذلك أعضاء مجلسى النواب عن محافظة بورسعيد والعديد من قيادات المحافظة. وتقام الاحتفالية يوم الجمعة الموافق ١٧ نوفمبر. وكما نعلم أن عيد الجهاد هو يوم تاريخى مهم فى الوطنية المصرية واقترن بحزب الوفد الذى تأسس بعد هذا اليوم، وظلت مصر تحتفل بهذا العيد فى ١٣ من نوفمبر من كل عام حتى تم إلغاؤه عام ١٩٥٢ بعد ثورة يوليو. والمعروف أن حزب الوفد يحيى هذه الذكرى كل عام لاقترانه باسم الزعيم خالد الذكر سعد زغلول والذى ظل يحتفل به حتى مماته عام .١٩٢٧ يعود عيد الجهاد إلى عام ١٩١٨ عندما توجه الزعيم سعد زغلول برفقة الزعمين عبدالعزيز فهمى وعلى شعراوى إلى المعتمد البريطانى السير ريجنالد ونجت يوم ١٣ نوفمبر للمطالبة للسماح لهم بالسفر للاشتراك فى مؤتمر السلام بفرساى فى فرنسا لعرض قضية استقلال مصر وإنهاء الحماية البريطانية المفروضة على مصر منذ ديسمبر ١٩١٤ وذلك استنادًا إلى مبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها الذى أعلنه الرئيس الأمريكى ويلسون، إلا أن طلب سعد وفهمى وشعراوى قوبل بالرفض البريطانى وقيل لهم أنتم لا تمثلون إلا أنفسكم، ومن هنا جاءت فكرة التوكيلات عندما خرج جموع المصريين لعمل توكيلات إلى سعد وجاء الرفض البريطانى لطلب سعد بالسفر لمؤتمر السلام بفرساى بمثابة الشرارة التى انطلقت للشعب المصرى بكل طوائفه ضد الاحتلال ثم اعتقل سعد ورفاقه فى ٨ مارس ١٩١٩ ليبدأ فصل جديد فى مواجهة الاحتلال البريطانى وتندلع أعظم ثورة شعبية فى التاريخ الحديث، ثورة ١٩١٩ وهنا يبدأ تشكيل حزب الوفد برئاسة سعد زغلول وتم الاتفاق على تشكيل وفد المفاوضات.

وتم تشكيل اللجنة المركزية لجمع التبرعات وتم تأليف الوفد المفاوض من سعد زغلول رئيسا وعضوية على شعراوى وعبدالعزيز فهمى ومحمد على علوبة وعبداللطيف المكباتى ومحمد محمود وأحمد لطفى السيد وإسماعيل صدقى وسينوت حنا وحمد الباسل وجورج خياط ومحمد أبوالنصر ومصطفى النحاس وحافظ عفيفى، وجاءت مهمة هذا الوفد السعى بكل الطرق السلمية المشروعة لاستقلال مصر بناءً على رغبة الشعب المصرى، ولهذا يحتفل حزب الوفد كل عام فى شهر نوفمبر بعيد الجهاد.

عضوٍ الهيئة العليا