سالم الدوسري يثير قلق مانشيتي في معسكر منتخب السعودية

أثار سالم الدوسري نجم منتخب السعودية، قلق الجهاز الفني بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل مباراة باكستان.

ويخوض منتخب السعودية مباراتين أمام باكستان والأردن خلال فترة التوقف الحالية، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وغاب سالم الدوسري عن تدريبات منتخب السعودية التي أقيمت اليوم حيث واصل سالم الدوسري برنامجه العلاجي رفقة الجهاز الطبي لمنتخب السعودية.

ويستضيف منتخب السعودية، نظيره الباكستاني يوم 16 نوفمبر، على استاد نادي الفتح بالأحساء على أن يواجه منتخب السعودية نظيره الأردن، في الحادي والعشرين من نفس الشهر، على ملعب عمّان الدولي.

قائمة منتخب السعودية

"محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبد الإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري