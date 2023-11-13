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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

مباحثات للتعاون بين هيئة تعليم الكبار ومحافظة الغربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بديوان عام المحافظة يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر 2023. 

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واستهل محافظ الغربية اللقاء بترحيبه وتقديره لرئيس هيئة تعليم الكبار، وقدم الشكر والتقدير للهيئة على جهودها المبذولة. 

وأعرب محافظ الغربية عن استعداده الكامل لتقديم الدعم اللازم للنهوض بملف محو الأمية على صعيد المحافظة. 

وأكد محافظ الغربية أنه لا بد من ربط محو الأمية بالتوعية، وتناول اللقاء سبل التعاون بين الجانبين، لتكثيف جهود الهيئة داخل المحافظة في ظل ما تحقق من إنجاز هذا العام في خفض نسبة الأمية بالمحافظة ؛ من أجل إعلان المحافظة خالية من الأمية. 

هيئة تعليم الكبار تمحي أمية 903 آلاف شخص

ووجه رئيس هيئة تعليم الكبار الشكر للمحافظ على دعمه الكامل لفرع الهيئة بالغربية، وخصوصا بعد حصول فرع الغربية على المراكز المتقدمة بين المحافظات لهذا العام من تحقيق المستهدف، والنزول إلى هذه النسبة. 

وهنأ رئيس هيئة تعليم الكبار المحافظ بحصول المحافظة على المركز الأول في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة. 

وأضاف رئيس هيئة تعليم الكبار أن الهيئة هذا العام محت أمية أكثر من 903 آلاف شخص بفضل تعاون الجهات الشريكة ،وأبناء الهيئة المخلصين. 

وأكد رئيس هيئة تعليم الكبار أن تأمين الوطن بالعلم لايقل أهمية عن تأمينه بالسلاح ، وأن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية دون القضاء على الأميةالهجائية، وأن منظومة الإصلاح التي أكد عليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها" مبادرة حياة كريمة" ما هي إلا حزمة من الإجراءات والإصلاحات؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للارتقاء بجوانب الشخصية المصرية ؛ ليحيا المواطن المصري حياة تليق به،وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتحررين من الأمية،وتم تبادل الدروع.

حضر اللقاء: محمد أبو النبايل، مدير عام فرع الهيئة بالغربية، وإيهاب أحمد، مدير العلاقات العامة بالهيئة، والدكتور وليد حويلة، مدير إدارة التدريب بالهيئة، وأحمد عبد الموجود، مسؤول الاتصال السياسي بالهيئة، وهشام فهيم ، التوثيق الفوتوغرافي، وأحمد عبد الغني، العلاقات العامة بالغربية.

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