السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في مبادرة أنت الحياة بحي الساحل

مبادرة أنت الحياة
مبادرة أنت الحياة

شارك الدكتور محمد ناصف، رئيس هيئة تعليم الكبار، اليوم السبت، في مبادرة أنت الحياة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحي الساحل بمحافظة القاهرة. 

رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في مباردة حياة كريمة بالقليوبية

توقيع بروتوكول بين مكتبة الإسكندرية وهيئة تعليم الكبار

وحضر فعاليات مبادرة أنت الحياة بمركز شباب حي الساحل اللواء خالد عوف مستشار رئيس الجمهورية لمتابعة مبادرة حياة كريمة.

ويشترك في تنفيذ مبادرة أنت الحياة عدد من الوزارات والمؤسسات وتشمل القافلة، قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية مجانا، وعقد امتحانات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادات محو الأمية، وتم تسليم شهادات لمن تحرروا من الأمية.

رئيس هيئة تعليم الكبار يشيد بمبادرة حياة كريمة 

وذكر رئيس هيئة تعليم الكبار أن مصر تبنى بالعلم وما حدث في العشر سنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني، وهذا مالمسناه في المبادرة الرئاسية الكريمة مبادرة حياة كريمة فهى مبادرة حقيقية تلامس حياة الإنسان المصري البسيط؛ لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وقال رئيس هيئة تعليم الكبار إن تعليمات القيادة السياسية بأن ننزل ونلامس حياة الناس بالكفور والقرى والنجوع، فكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذه المبادرة، وكل الشكر على جميع القائمين  على هذه المبادرة، فالنجاح منظومة متكاملة. 

ووجه رئيس هيئة تعليم الكبار الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن على دعمهم الكامل للهيئة. 

وأكد رئيس هيئة تعليم الكبار بأن لا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة، فلابد من التشبيك و التضافر مع جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.

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