السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في احتفالية تخرج المتطوعين من برنامج  VALUE

رئيس هيئة تعليم الكبار
رئيس هيئة تعليم الكبار

شارك الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، احتفالية تخرج أولى فاعليات المتطوعين من برنامج VALUE لعام 2023 اليوم الجمعة  بدار الأوبرا المصرية. 

رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في مبادرة أنت الحياة بحي الساحل

رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في مباردة حياة كريمة بالقليوبية

وأطلقت البرنامج التدريبي التوعوي مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ،وقد تخرج من البرنامج ما يزيد عن 3500 شاب وشابة من مختلف محافظات وجامعات مصر على مدار 14دفعة.

رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في مبادرة أنت الحياة

وفي وقت سابق، شارك  رئيس هيئة تعليم الكبار، مبادرة أنت الحياة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحي الساحل بمحافظة القاهرة، يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023بمركز شباب حي الساحل.
ويشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والمؤسسات وتشمل القافلة، قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية مجانا، وعقد امتحانات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادات محو الأمية، وتم تسليم شهادات لمن تحرروا من الأمية.

وصرح رئيس هيئة تعليم الكبار بأن مصر تبنى بالعلم ،وما حدث في العشر سنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني ،وهذا مالمسناه في المبادرة الرئاسية الكريمة مبادرة حياة كريمة فهى مبادرة حقيقية تلامس حياة الإنسان المصري البسيط ؛لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقال رئيس هيئة تعليم الكبار إن تعليمات القيادة السياسية بأن ننزل ونلامس حياة الناس بالكفور والقرى والنجوع، فكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذه المبادرة، وكل الشكر على جميع القائمين  على هذه المبادرة، فالنجاح منظومة متكاملة،ووجه سيادته الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن على دعمهم الكامل للهيئة، وأكد ناصف بأن لا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة، فلابد من التشبيك و التضافر مع جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.
 

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